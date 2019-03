Departamento de Justicia: Campaña de Trump no se coordinó con Rusia

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El Departamento de Justicia anunció el domingo que en la investigación del fiscal especial Robert Mueller no se halló evidencia de que la campaña del presidente Donald Trump “conspirara o se coordinara” con Rusia para influenciar los comicios de 2016.



Mueller también investigó si el mandatario obstruyó la justicia, pero no presentó un resultado concluyente.



En una carta de cuatro páginas dirigida al Congreso, el secretario de Justicia William Barr dijo que el informe de Mueller afirma que “no exonera” al presidente de obstrucción de la justicia.



En lugar de ello, señaló Barr, “expone evidencia de ambos lados de la interrogante”.



Trump, que se encuentra en Florida, festejó que el informe mostró “que no hubo colusión”. También dijo que mostró que no hubo obstrucción de la justicia.



Barr publicó su resumen del informe de Mueller el domingo por la tarde. Mueller concluyó su investigación el viernes sin ninguna acusación formal adicional, con lo que llevó a su fin una pesquisa que ha pendido sobre Trump casi dos años.



Pero la lucha no ha terminado.

El hecho de que el Departamento de Justicia haya publicado un resumen prepara el terreno para un enfrentamiento entre Barr y los demócratas, que exhortaron a que se dé a conocer el informe completo de Mueller y prometieron presionar con su propia investigación.



Para Trump, el informe difundido por Barr fue una victoria en torno a una pregunta crucial que ha pendido sobre su presidencia desde el principio: ¿Su campaña trabajó con Rusia para derrotar a la demócrata Hillary Clinton?