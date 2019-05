Corte federal de apelaciones falla contra Trump sobre DACA

RICHMOND, ESTADOS UNIDOS.- Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos falló este viernes que el gobierno de Donald Trump actuó de manera "arbitraria y caprichosa" al tratar de poner fin al programa de la presidencia de Barack Obama que protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación.



Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del 4to circuito decidió 2-1 que el gobierno violó la ley federal al tratar de poner fin al programa "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA por sus siglas en inglés) sin explicar debidamente por qué. El fallo anula una decisión de un tribunal menor en Maryland el año pasado, que Trump había elogiado en Twitter.



El fallo del viernes no tendrá un efecto inmediato, pues otros tribunales federales han ordenado ya que DACA quede en vigor.



La decisión dice que el Departamento de Seguridad Nacional no “explicó adecuadamente” en qué medida el fin del programa DACA afectaría a los centenares de miles de jóvenes que “estructuraron sus vidas” sobre las bases del programa.



"Este fallo es el resultado de una batalla larga y valiente que nuestros Dreamers han soportado en su batalla para mantener unidas sus familias”, dijo Lizette Olmos, vocera de Casa de Maryland, principal demandante en el caso.

Trump y su Departamento de Justicia han argumentado que el gobierno de Barack Obama actuó ilegalmente cuando implementó DACA. El departamento no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.



Preservar DACA es una prioridad central de los demócratas, pero las discusiones entre Trump y los demócratas no han conducido a nada.



El plan de inmigración más reciente anunciado por Trump el jueves no lidia con el asunto de qué hacer con los centenares de miles de jóvenes inmigrantes traídos de niños al país. La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders dijo a la prensa que “cada vez que hemos presentado algo o alguien ha presentado algún tipo de plan de inmigración que ha incluido DACA ha fallado”.



La suerte de DACA podría ser decidida por La Corte Suprema, que está estudiando las apelaciones del gobierno a otros fallos de tribunales que ordenan mantener vigente el programa.



Si el supremo tribunal resuelve aceptar las apelaciones, no se espera una decisión antes de 2020, en medio de la campaña presidencial.