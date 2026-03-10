"¿Me voy a estrellar?", así fue el fatal accidente de joven en tobogán en Colombia

Santander, Colombia.- La muerte de una joven de 28 años en un parque recreativo de Colombia quedó registrada en un video grabado por los visitantes, imágenes que muestran cómo ocurrió el accidente dentro de una atracción acuática en el parque Entre Flores.

El hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Chinácota, en el departamento de Norte de Santander, donde la víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique.

De acuerdo con la información preliminar, la joven se encontraba disfrutando de las atracciones del parque Entre Flores cuando decidió lanzarse por uno de los toboganes utilizando un neumático, una de las actividades recreativas más concurridas del lugar.

Testigos relataron que el accidente ocurrió cuando García Manrique inició el descenso por la estructura y, antes de finalizar el recorrido, habría salido expulsada de la atracción.