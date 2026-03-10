"¿Me voy a estrellar?", así fue el fatal accidente de joven en tobogán en Colombia

Santander, Colombia.- La muerte de una joven de 28 años en un parque recreativo de Colombia quedó registrada en un video grabado por los visitantes, imágenes que muestran cómo ocurrió el accidente dentro de una atracción acuática en el parque Entre Flores.
El hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Chinácota, en el departamento de Norte de Santander, donde la víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique.
De acuerdo con la información preliminar, la joven se encontraba disfrutando de las atracciones del parque Entre Flores cuando decidió lanzarse por uno de los toboganes utilizando un neumático, una de las actividades recreativas más concurridas del lugar.
Testigos relataron que el accidente ocurrió cuando García Manrique inició el descenso por la estructura y, antes de finalizar el recorrido, habría salido expulsada de la atracción.
Tras perder el control durante el trayecto, la joven se golpeó violentamente contra una parte de la estructura del tobogán, lo que provocó lesiones de gravedad.
Antes del momento del accidente la joven pregunta, mientras preperan su lanzamiento: "¿Me voy a estrellar?, unas palabras que ahora resultan inquietantes. Al inicio todos ríen, pero las risas pronto se convierten en angustia al escuchar el fuerte golpe y sus gritos.
Las imágenes muestran cómo, tras el golpe, empleados del establecimiento y varios asistentes acudieron rápidamente para auxiliar a la joven mientras otras personas reaccionaban con preocupación ante lo ocurrido.
El fallecimiento de la mujer motivó la apertura de una investigación por parte de las autoridades para determinar con precisión las causas del accidente y establecer si la atracción cumplía con las medidas de seguridad necesarias.