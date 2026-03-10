Mujer muere al lanzarse de tobogán en centro turístico de Colombia

La joven identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique se preparaba para descender por un tobogán extremo, en un centro turístico de Chinacota, Colombia, cuando ocurrió la tragedia. Aquí los detalles de lo que sucedió.
Antes de iniciar el recorrido, la joven se sentó sobre un salvavidas inflable con forma de llanta, se colocó un casco de protección para evitar golpes en su cabeza y descender de manera segura.
Un trabajador del centro acuático le dio instrucciones de seguridad y la animó antes de descender, según el video del accidente.
Visitantes que se encontraban en el lugar fueron quiénes grabaron el momento en que la mujer iniciaba el descenso por la atracción acuática.
Tras ingresar al tobogán, la joven comenzó a deslizarse rápidamente y alcanzó gran velocidad al pasar por una cuva ponunciada.
En el video difundido en redes sociales se escuchan gritos de las personas que se encotraban en el lugar presenciando el momento.
Al aproximarse al final del recorrido, la joven aparentemente perdió el control y salió proyectada de la trayectoria del tobogán.
El fuerte impacto causó alarma entre los presentes quienes reaccionaron inmediatamente para auxiliar a Yuris García, tras el fuerte golpe.
La mujer fue trasladada de emergencia hacia el hospital de Cúcuta, debido la gravedad de las lesiones, sin embargo, medios locales afirman que la víctima murió durante el traslado antes de recibir atención médica especializada.
Tras el fatal accidente, las autoridades ordenaron el cierre temporal del centro turístico para realizar inspecciones y verificar si la atracción cumple con las condiciones de seguridad necesarias.