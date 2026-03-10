Yuris Camila García, joven que murió tras lanzarse por un tobogán: así fue la tragedia

En un video quedó captada la muerte de la joven Yuris Cristel Camila García, luego de subirse a un tobogán donde perdió la vida.
La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, una mujer de 29 años que falleció luego de un accidente ocurrido mientras utilizaba un tobogán turístico en el municipio de Chinácota, en Norte de Santander, Colombia el pasado jueves.
En el video, la joven se muestra asustada; pese a ello, decidió lanzarse. El hecho ocurrió ante la presencia de varias personas que la acompañaban y que escucharon sus gritos tras el incidente.
La joven se deslizó por la atracción, ubicada en el establecimiento turístico Entre Flores, cuando perdió el control del recorrido y salió del trayecto en una de las curvas del tobogán. Incluso, el lugar era promocionado por ser el único tobogán con curvas.
Tras el hecho, García Manrique fue auxiliada por quienes se encontraban en el lugar, pero las lesiones que sufrió terminaron siendo fatales.
El dictamen forense permitió establecer que las causas puntuales del fallecimiento fueron trauma intracraneal y trauma torácico abdominal cerrado.
Tras el accidente, se ordenó la clausura del lugar. Las autoridades municipales señalaron que el establecimiento que operaba la atracción no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento.
Antes de lanzarse, la joven preguntó si al final del trayecto habría alguien que la recibiera y la ayudara a salir. Un operario le respondió que la piscina ubicada al final del recorrido cumpliría esa función.
La joven se mostraba muy inquieta previo a usar el tobogán, pero la persona encargada trataba de tranquilizarla.
El operario le explicó la forma correcta de ubicarse en el flotador y le dio indicaciones sobre la postura que debía mantener durante el trayecto; además, antes de iniciar el recorrido, también le indicó que no tuviera miedo.