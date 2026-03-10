Era niñera y el bebé murió: así fue como una hondureña pasó 22 años en prisión siendo inocente

El caso fue revisado nuevamente en 2021 y llegó a una nueva audiencia. La Corte de Apelaciones Penales de Texas concluyó el 9 de marzo de 2026 que Mejía era “realmente inocente” del homicidio. En la Corte de Distrito del Condado de Travis, el juez David Wahlberg firmó la exoneración, concluyendo que se trató de un accidente.