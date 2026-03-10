Era niñera y el bebé murió: así fue como una hondureña pasó 22 años en prisión siendo inocente

Carmen Mejía es la hondureña que hoy causa indignación en redes sociales por su doloroso caso. Perdió 22 años de su vida en una cárcel de Estados Unidos por un crimen que no cometió.
¿Cómo fue que la hondureña cayó presa? Conozca su historia a continuación. Fue en 1995 cuando llegó a Estados Unidos junto a sus hijos.
Carmen era una de esas hondureñas que tenía Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajaba como niñera para sostener a su familia.
Era un día normal de trabajo cuando, aquel 28 de julio de 2003, ocurrió la tragedia que cambiaría su vida para siempre.
Carmen estaba amamantando a su hijo menor, mientras su hija mayor intentaba bañar al bebé de 10 meses que ella cuidaba. Desafortunadamente, en la vivienda había un calentador de agua defectuoso.
El calentador alcanzaba temperaturas cercanas a los 148 grados Fahrenheit. El pequeño sufrió graves quemaduras y, producto de ello, falleció.
Las autoridades acusaron a la hondureña por la muerte del menor y así fue como pasó más de dos décadas en prisión.
En el juicio, la Fiscalía presentó expertos que afirmaron que las lesiones del pequeño de 10 meses solo podían haber sido intencionales.
Con ese testimonio, la madre hondureña fue condenada a cadena perpetua, a pesar de no tener antecedentes penales. La sentencia la separó de sus cuatro hijos durante más de dos décadas.
El caso fue revisado nuevamente en 2021 y llegó a una nueva audiencia. La Corte de Apelaciones Penales de Texas concluyó el 9 de marzo de 2026 que Mejía era “realmente inocente” del homicidio. En la Corte de Distrito del Condado de Travis, el juez David Wahlberg firmó la exoneración, concluyendo que se trató de un accidente.