Irán lanza una nueva oleada de bombardeos contra Israel y bases estadounidenses en Irak

Teherán, Irán.- La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington. En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon "el corazón de Tel Aviv", en Israel, además de las "bases enemigas americanas-sionistas en Erbil", la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota naval estadounidense, desplegada en Oriente Medio.

Según Fars, esta "ola" de ataques continuará por al menos tres horas más. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) notificaron haber identificado misiles lanzados desde Irán y aseguraron estar trabajando para "interceptar la amenaza". Desde que empezó la escalada de tensiones en la región por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, Irán ha bombardeado regularmente el Estado israelí, provocando hasta la fecha diez víctimas mortales. Los ataques que han involucrado a Irak han aumentado recientemente: Irán ya anunció otra agresión contra una base estadounidense en la región de Erbil en la mañana del martes, mientras que horas antes, las autoridades iraquíes informaron sobre otro bombardeo en la provincia de Kirkuk, también en el Kurdistán, que mató a cinco miembros de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes. De acuerdo con la información facilitada por Bagdad, los aviones que realizaron el ataque eran "probablemente de Israel o EE.UU.