Irán lanza advertencia a Trump y le dice tenga cuidado de ser él quien "desaparezca"

Ali Larijani le dijo a Trump que el pueblo iraní no le teme a sus amenazas vacúas y que ni los más poderosos van a poder borrar a la nación

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 09:28
Irán lanza advertencia a Trump y le dice tenga cuidado de ser él quien desaparezca

Ali Larijani aseguró no tener miedo a las amenazas vacías de Trump.

Foto: X/@alilarijani_ir

Teherán, Irán.- El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tenga cuidado de "no ser eliminado" y le aseguró que no teme por sus amenazas.

Larijani, una de las figuras más poderosas en Irán, expresó en una publicación de X que no temen las amenazas vacías del mandatario estadounidenses tras afirmar que golepearía esa nación "20 veces más fuerte" si intentaban bloquear el paso del petróleo en el estrecho de Ormuz.

“El pueblo iraní de Ashura no teme sus amenazas vacías; los más poderosos entre ustedes no han logrado borrarlo... Tengan cuidado de no ser ustedes quienes desaparezcan.”, expresó el jefe de seguridad de Irán".

Trump amenaza con golpear "20 veces más fuerte" a Irán si bloquean el estrecho de Ormuz

No es la primera vez que Irán insinúa que Trump podría ser uno de sus objetivos de un ataque. Dían atras, Larijani afirmó que Trump debe "pagar el precio" por la guerra contra Irán.

La Guardia Revolucionaria iraní que si Estados Unidos e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, "no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso".

El gobierno estadounidense, a través de su Secretario de Guerra, Pete Hegseth, informaron que este martes será el día más intenso de bombardeos hacia Irán.

