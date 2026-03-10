Irán lanza advertencia a Trump y le dice tenga cuidado de ser él quien "desaparezca"

Teherán, Irán.- El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tenga cuidado de "no ser eliminado" y le aseguró que no teme por sus amenazas.

Larijani, una de las figuras más poderosas en Irán, expresó en una publicación de X que no temen las amenazas vacías del mandatario estadounidenses tras afirmar que golepearía esa nación "20 veces más fuerte" si intentaban bloquear el paso del petróleo en el estrecho de Ormuz.

“El pueblo iraní de Ashura no teme sus amenazas vacías; los más poderosos entre ustedes no han logrado borrarlo... Tengan cuidado de no ser ustedes quienes desaparezcan.”, expresó el jefe de seguridad de Irán".