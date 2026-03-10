Día 11 de guerra contra Irán: el más intenso y con las miradas en el estrecho de Ormuz

El número de muertos de los bombardeos contra el Líbano se eleva ya a 570 y el de heridos a más de 1.400, según la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano. Además han causado el desplazamiento forzoso de 667.000 personas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).