Día 11 de guerra contra Irán: el más intenso y con las miradas en el estrecho de Ormuz

Irán afirmó que no le teme a las amenzas vacías de Trump, mientras que el mandatario prometió atacar con más fuerza si se bloquea estrecho de Ormuz

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 12:30
1 de 12

Estados Unidos anunció que este undécimo día de guerra en Irán será el "más intenso" de toda la ofensiva lanzada en conjunto con Israel, mientras Rusia y China piden una desescalada, los precios del gas y el petróleo bajan y las miradas siguen en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán.

 Foto: EFE
2 de 12

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra con "la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques".

 Foto: EFE
3 de 12

El Ejército israelí realizó este martes una nueva oleada de bombardeos contra "objetivos del régimen" iraní en Teherán, después de que durante esta pasada noche la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.

 Foto: EFE
4 de 12

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de que los recientes bombardeos sobre instalaciones petroleras en Irán ponen en peligro la salud de la población, por los estragos que se generan en particular en las vías respiratorias y la piel.

 Foto: EFE
5 de 12

El número de muertos de los bombardeos contra el Líbano se eleva ya a 570 y el de heridos a más de 1.400, según la Unidad de Gestión de Riegos en Desastres del Líbano. Además han causado el desplazamiento forzoso de 667.000 personas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

 Foto: EFE
6 de 12

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó que el estratégico paso de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a Estados Unidos.

 Foto: X
7 de 12

El Pentágono confirmó que estudia "varias opciones" para futuras escoltas a navíos a través del estrecho de Ormuz, aunque no detalló cuando comenzarían estas operaciones en ese paso estratégico por el que pasa entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

 Foto: EFE
8 de 12

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump reiteró que ha escuchado que los líderes iraníes "tienen muchas ganas de hablar", algo que Teherán niega categóricamente, y preguntado sobre si estaría dispuesto a conversar con Irán, el mandatario respondió: "Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible".

 Nicolle López Hernández
9 de 12

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este martes un ataque con cinco misiles contra la base de Harir del Ejército estadounidense en el Kurdistán iraquí.

 Foto: EFE
10 de 12

El precio del gas natural abrió la sesión de este martes con una fuerte caída superior al 15 %, hasta los 47 euros por megavatio hora (MWh), después de que ayer el gas natural cerrara con una fuerte subida del 5,6 %.

 Foto: EFE
11 de 12

Los países del G7 aseguraron este martes que están listos para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, aseguró este martes el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

Foto: EFE
12 de 12

El Kremlin negó este martes que Vladímir Putin vaya a ejercer el papel de mediador, después de que el ruso hablara ayer con Trump y hoy con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian. Pero Putin aboga por "una rápida desescalada del conflicto y su resolución por la vía política".

 Foto: EFE
