Mario Núñez, el pastor y esposo de exmiss Bolivia enviado a prisión por presunto estupro

Mario Núñez, un pastor de origen peruano y radicado en Bolivia, fue enviado a la cárcel por 180 día bajo los señalamientos de estupro y violencia doméstica en contra de dos menores. Las presuntas víctimas relataron testimonios que exponen una oscura realidad detrás de una fachada de líder religioso. A continuación los detalles del caso que ha sacudido las redes esta semana.
El caso se volvió popular, luego de que las presuntas víctimas decidieran alzar la voz. De acuerdo con sus relatos, Núñez, de 49 años, "se aprovechaba de su autoridad espiritual para acercarse a menores de edad".
Las denunciantes relataron cómo fueron manipuladas con promesas de "formar un hogar" y casamiento, mientras eran amenazadas para guardar silencio sobre la relación.
La indignación estalló a principios de febrero, apenas dos meses después de que Núñez protagonizara una mediática boda con la exmiss Bolivia, Desirée Durán.
La joven Vanessa Higazy, que hoy tiene 29 años, rompió el silencio, detallando una relación de nueve años que inició cuando ella era menor de edad. "Me enamoré de lo que veía en el púlpito, era una ingenua, lo idealicé", confesó entre lágrimas.
La denunciante relató que los encuentros ocurrían tras salir del colegio o en los fines de semana, terminando siempre en el departamento del religioso. Además de la manipulación emocional, la joven denunció episodios de violencia física y verbal: "Me gritaba y tiraba cosas cuando alguien se enteraba de la relación", afirmó.
Pese a la gravedad del relato, la justicia boliviana titubeó en un inicio. Una fiscal rechazó la denuncia formal alegando falta de indicios, lo que provocó una ola de críticas de la sociedad civil y autoridades. Sin embargo, la viceministra boliviana Jessica Echeverría, tuvo que intervenir personalmente visitando a la víctima en el hospital tras sufrir una crisis nerviosa, prometiéndole que el caso no quedaría impune.
Bajo la presión social, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, revocó el rechazo inicial y el Ministerio Público tomó el caso de oficio.
Este movimiento permitió que surgiera una segunda voz: una mujer peruana de 40 años (foto derecha), quien además es prima hermana de Núñez. Ella aseguró haber huido de su agresor debido al acoso constante. "No hablo desde la venganza, sino desde la libertad de decir la verdad", manifestó.
El juez determinó la detención preventiva basándose en la sistematicidad de la violencia, a pesar de que los hechos iniciales ocurrieron hace décadas. La defensa de Núñez, encabezada por Víctor Careaga, calificó el proceso como "funesto" y cuestionó la aplicación retroactiva de la Ley 348 contra su cliente.
Por su parte, Núñez alega inocencia a través de sus redes sociales. "Tengo la plena convicción de demostrar mi inocencia. Quiero que se haga una investigación transparente, ajena a presiones políticas y económicas", sostuvo el religioso, quien arguye ser víctima de un uso indebido de influencias y de "venganzas" personales.
El escándalo ha salpicado incluso los detalles de su reciente boda con Desirée Durán. La cantante cristiana Lilibeth Temo, quien participó en la ceremonia, denunció en TikTok haber sido "humillada" y tratada con desdén durante el evento.
Su relato, que alcanzó millones de vistas, revivió tras los recientes señalamientos en contra de Núñez.
La exmiss Bolivia aseguró que no contempla el divorcio y calificó las denuncias como "guiones escritos" diseñados para manchar la imagen de Núñez. "Voy a acompañar hasta el final a mi esposo", escribió. Mientras tanto, su compañero permanece recluido en la cárcel, ya que le negaron su petición de defenderse en libertad.