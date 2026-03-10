Mario Núñez, el pastor y esposo de exmiss Bolivia enviado a prisión por presunto estupro

Pese a la gravedad del relato, la justicia boliviana titubeó en un inicio. Una fiscal rechazó la denuncia formal alegando falta de indicios, lo que provocó una ola de críticas de la sociedad civil y autoridades. Sin embargo, la viceministra boliviana Jessica Echeverría, tuvo que intervenir personalmente visitando a la víctima en el hospital tras sufrir una crisis nerviosa, prometiéndole que el caso no quedaría impune.