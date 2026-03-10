La OMS afirma que 486 civiles han muerto en ataques israelíes contra el Líbano

Ginebra, Suiza.-La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que los ataques de Israel contra el Líbano han causado la muerte de 486 civiles, así como 1.313 heridos, de los que una parte importante son niños y mujeres.

El representante de esa organización en el Líbano, Abdinasir Abubakar, detalló -en un enlace por videoconferencia desde Beirut- que 84 niños y 44 mujeres han fallecido en esas circunstancias.

El conflicto que estalló en Irán, tras los bombardeos iniciales de Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, se ha extendido a otros países de Oriente Medio, incluido Líbano, que está siendo extensamente atacado desde hace una semana por las fuerzas israelíes.

Además de las víctimas mortales entre menores y mujeres, la OMS señaló que 259 de los primeros y 280 de las segundas han resultado heridos.