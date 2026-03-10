  1. Inicio
Libre buscó colocar a Javier Bú Soto como asesor del Banco Mundial

El gobierno anterior intentó, como parte de sus nombramientos de última hora, colocar al excanciller Javier Bu Soto en un cargo dentro del Grupo Banco Mundial.

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 18:56
