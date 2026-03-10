EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Captan accidente de joven en tobogán en Colombia
Captan accidente de joven en tobogán en Colombia cuando golpeó contra las paredes de la actracción a alta velocidad
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 20:03
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Confirman tipo de cáncer de Carlos Zelaya y su pronóstico
Rodiney Cerrato
Videos
Captan accidente de joven en tobogán en Colombia
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Libre buscó colocar a Javier Bú Soto como asesor del Banco Mundial
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Aníbal Erhler asegura que pavimentación de Lepaterique se concluirá
Marbin López
Videos Honduras
Preparan alfombras de Semana Santa en avenida Cervantes de Tegucigalpa
Marbin López
Videos Honduras
Jorge Cálix pide investigar ingreso de ciudadanos chinos para construcción de hospitales
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Diputadas presidiran hoy la sesión del Congreso Nacional
David Romero
Videos deportes
Dereck Moncada, la joven promesa hondureña que brilla en el Internacional de Bogotá
Jefry Sánchez
Videos deportes
Olimpia recibió cifras millonarias por los traspasos de Albert Elis y Anthony Lozano
Jefry Sánchez
Videos deportes
Pequeños merengues opinan sobre arbitraje en el Olimpia vs Real España
Sergio Rivera
Videos deportes
Lamine Yamal se viste de héroe y rescata empate in extremis para Barcelona en Champions
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Newcastle sorprende y está venciendo a Barcelona en Champions League
Redacción El Heraldo