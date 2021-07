Expulsan a México a niño hondureño que aguantó hambre mientras cruzó la frontera

Redacción

REYNOSA, MÉXICO.- Tras haber enfrentado el más duro de los viajes, donde sufrió de hambre y sed en todo el trayecto, el niño Anderson Hernández fue expulsado a México junto a su padre.



Estar en tierra americana para buscar un mejor futuro solo le duró pocas horas, pues las autoridades fronterizas lo retornaron al país vecino bajo las directrices del Título 42, que restringe el derecho a pedir asilo en la frontera.



El menor cruzó Estados Unidos a través de el Río Grande a bordo de una balsa de unos coyotes.



Al tocar tierra firme, el pequeño de 8 años relató que durante todo el viaje no bebió ni comió nada. Además contó que su madre murió hace tres meses junto a su hermana de seis meses.



Esta es la primera vez que Anderson y su padre intentan cruzar a Estados Unidos. Los hondureños pasaron la noche bajo una carpa en un campamento improvisado en la Plaza de las Américas.



El padre del menor dijo: "Siento tristeza, no esperaba eso. Mi mente era positiva para estar al otro lado".



El acongojado padre dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza le tomaron las huellas, hicieron fotografías y le revisaron la mochila en la que llevaban documentos y otras pertenencias antes de llevarlos al puente fronterizo McAllen-Hidalgo. “No me preguntaron absolutamente nada”, comentó el hondureño.



Aseguró que desde que se dio cuenta de su situación no ha parado de llorar.



Hasta el momento se desconoce si padre e hijo intentarán entrar a Estados Unidos de forma legal.

Título 42

El famoso Título 42 es una regla que restringe el derecho a pedir asilo en la frontera. Esta normativa fue impuesta por el expresidente Donald Trump para frenar la llegada de inmigrantes y evitar la propagación del covid-19.



El actual mandato de Joe Biden decidió mantener esta ley y hace unas semanas la extendió por 90 días debido al aumento de contagios por el virus que hay en esa nación.