Hondureña narra el terror que vivió durante el derrumbe de edificio en Miami  

Redacción

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Janet Rodríguez es una hondureña que vivió momentos de pánico durante el trágico derrumbe del edificio en Surfside, Miami, el pasado 24 de junio.



Janet trabaja cuidando a una señora mayor en el noveno piso del lujoso edificio residencial que tenía más de 40 años en pie y que el pasado jueves se convirtió en la peor pesadilla de sus residentes.



"Yo no sé si yo estaba entre dormida y despierta cuando sentí el primer estruendo, pero horrible", recuerda Janet sobre el momento del primer colapso.



"Yo no pensé que era piedra, yo pensé que el mar había entrado, pero en eso cae el otro y ahí sí tembló el edificio y en eso tocan la puerta muy fuerte y era la vecina de enfrente y me dice 'yo creo que es un terremoto, mira el elevador se cayó'", cuenta la catracha a CNN.

VEA: Rostros de los desaparecidos en el derrumbe del edificio de Miami (FOTOS)

+Edificio de Miami necesitaba reparaciones por 9 millones de dólares



Cuando todo eso ocurría, Janet decidió llamar a los hijos de su jefa, quienes le pidieron que se quedaran dentro del apartamento hasta que llegaban los bomberos.



"Los bomberos nos alumbraban con las luces, entonces nosotros les repondíamos con luces que estabamos ahí arriba sobreviviendo. Jamás abrimos el balcón, nos daba miedo", detalló.



Además, dijo que cuando comenzaron a oír los pasos de los bomberos, "les dije que íbamos a llevar unas cositas y ellos me dijeron que no porque nos iban a subir en unas canastas".

ADEMÁS: Salitre pudo corroer hierro de las columnas del edificio en Miami, dice arquitecto

+Tragedia se habría evitado: Informe de 2018 advertía fallas en edificio de Miami

Solo había escombros

La hondureña además contó qué fue lo que vivió al abandonar el apartamento. "Nos ponemos la cartera, el andador de ella y el suéter. Como nosotros estábamos en el noveno piso, nos llevaron al balcón y ellos ya estaban cerruchándolo cuando los demás bomberos les dicen que la canasta no puede llegar hasta allá arriba, entonces hay que bajarlas al quinto o cuarto piso".



Fueron segundos entre la vida y la muerte, por lo que las palabras de los apagafuefos fueron vitales. "Cuando caminábamos me decían 'no veas hacia los lados, concéntrate porque nos vamos a salvar todos aquí'". Luego bajaron las gradas "casi en el aire" porque las escaleras "estaban destrozadas".



"Cuando llegamos al cuarto piso y miramos la canasta le dije a la señora 'vamos a cerrar los ojos' y cuando llegamos abajo dijimos estamos a salvo". Ese fue el único instante en el que ambas suspiraron aliviadas, pues todo a su alrededor era una pesadilla.

DE INTERÉS: Una carta alertó en abril crítico estado del edificio que se derrumbó en Miami



Abajo, unas de las hijas de la jefa de Janet esperaba impaciente. Al verlas corrió y la abrazó para agradecerle por no haber abandonado a su madre en el apartamento.



"Me abrazó como nunca antes y me dijo 'gracias Janet'. La vecina nos decía que bajáramos por las escaleras, pero yo no podía dejarla a ella ahí. Yo podía bajar, pero mi obligación era estar ahí con ella hasta el final", recordó entre lágrimas.

Sexto día de búsqueda

Janet fue una de las afortunadas que logró salir del desastre, sin embargo, hay todavía más de 140 personas desaparecidas y ya suman 12 fallecidos hasta el momento.



La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó por la tarde el nuevo balance de víctimas en el derrumbe parcial del complejo Champlain Towers South, en Surfside, al norte de Miami Beach.

VEA TAMBIÉN: Familiares de desaparecidos en derrumbe de Miami se unen en vigilia y oración (FOTOS)



Se están utilizando dos grandes grúas para retirar cuidadosamente los escombros. Los bomberos, que trabajan sin descanso bajo el calor y la humedad, se están ayudando de la tecnología de búsqueda por imagen y sonido para localizar bolsas de aire en las que aún pueda haber personas con vida, aunque la esperanza se desvanece a medida que pasan los días.



Ya se han excavado más de 1,300 toneladas de hormigón, según las autoridades.

+Familiares de las víctimas en Surfside rinden homenaje con emotivo monumento improvisado