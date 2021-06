Tragedia se habría evitado: Informe de 2018 advertía fallas en edificio de Miami

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Tres años antes de que se registrara el derrumbe del edificio del condominio Champlain Towers en Miami, donde hay 159 personas desaparecidas y cuatro decesos confirmados, un consultor ya había advertido del peligro.



El ingeniero Frank Morabito halló pruebas alarmantes de “importantes daños estructurales” en la losa de hormigón bajo la cubierta de la piscina y “abundantes” grietas y desmoronamientos en las columnas, vigas y paredes del estacionamiento del establecimiento, según informó The New York Times.

Si bien el informe derivó en un proyecto de reparación multimillonario que iba a iniciarse en breve, el edificio sufrió un derrumbe en la madrugada del jueves 24 de junio que se cobró la vida de muchos de sus habitantes.



Los funcionarios de la ciudad publicaron el informe de 2018 anoche con el detalle de la naturaleza completa de los daños en el hormigón y las barras de refuerzo, la mayoría de ellos probablemente causados por años de exposición al aire de mar corrosivo a lo largo de la costa del sur de Florida.



“Aunque algunos de estos daños son menores, la mayor parte del deterioro del hormigón necesita ser reparado de manera oportuna”, había advertido el consultor Frank Morabito sobre los daños cerca de la base de la estructura en su informe de octubre de 2018, de acuerdo a The New York Times.

Imágenes compartidas por el ingeniero Morabito en su informe sobre los daños del edificio.



Aunque no brindó ninguna indicación de que la estructura estuviera en riesgo de colapso, señaló que las reparaciones necesarias estarían destinadas a “mantener la integridad estructural” del edificio y sus 136 unidades.



Morabito explicó que el objetivo de su informe era comprender y documentar el alcance de los problemas estructurales que requerirían reparación o remediación.



“Estos documentos permitirán a la Junta de Condominio evaluar adecuadamente el estado general del edificio, notificar a los inquilinos cómo pueden verse afectados y proporcionar una infraestructura segura y funcional para el futuro”, agregó en su informe sin embargo los vecinos nunca fueron informados al respecto.



El abogado que representa a la asociación de residentes que gestiona el edificio, Kenneth S. Direktor, dijo que las reparaciones se habían fijado para este año.



“Estaban a punto de empezar”, afirmó en una entrevista citada por The York Times, y añadió que el proceso se habría llevado a cabo de forma muy diferente si los propietarios hubieran tenido algún indicio de que la corrosión y el desmoronamiento constituían una amenaza grave.

La comisionada de Surfside, Eliana Salzhauer, expresó su disconformidad porque a su juicio se podría haber evitado el derrumbe tras las advertencias del informe. “Es molesto ver estos documentos porque la junta del condominio se hizo claramente consciente de que había problemas y parece que no se abordaron”, aseguró, según The New York Times.



Los investigadores aún no han identificado la causa del derrumbe y se encuentran a la espera de poder tener acceso completo al lugar donde los equipos de rescate continúan buscando entre los escombros a las personas desaparecidas.

En las imágenes se observan los daños que presentaba la estructura desde 2018.





Los expertos señalaron que el proceso de evaluación de las posibles causas que produjeron el colapso podría llevar meses. El mismo incluye una revisión de los componentes individuales del edificio que ahora pueden estar enterrados en los escombros, la realización de pruebas de hormigón para evaluar su integridad y un examen de la tierra que se encuentra debajo para ver si un socavón u otro hundimiento fue el responsable del derrumbe.

El edificio recientemente había comenzado un proceso de recertificación, un requisito para estructuras de 40 años de antigüedad que han soportado huracanes de la costa de Florida, las mareas de tormenta y el aire salino corrosivo que puede penetrar en el hormigón y oxidar las barras de refuerzo y las vigas de acero del interior.