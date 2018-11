Alcalde de Tijuana niega haber llamado mariguanos a los integrantes de la caravana migrante

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El alcalde de Tijuana, México, Juan Manuel Gastélum, negó este miércoles que haya tratado de mariguanos a los hondureños de la caravana migrante.



En una entrevista a la radio emisora capitalina HRN, Gastélum explicó que no hay una ciudad en el mundo preparada para recibir un número tan grande de personas, sin embargo, están haciendo lo necesario para darles cobijo a los caminantes.



En cuanto a sus palabras al canal de noticias Milenio, donde tildó de "bola de vagos y mariguanos" a los migrantes, el edil negó esas aseveraciones y dijo que solo pidió que se respeten las normativas.

"Tengo que ser muy cauteloso con las palabras que digo, porque luego se ha dicho que yo he dicho que los migrantes son unos mariguanos, yo nunca he dicho eso. Yo he dicho sí, que aquel ciudadano de donde se venga... debe respetar las normativas", expresó.



"Aquí la gente quiere que uno se exprese como político, pero yo no me quiero salir de la realidad. Yo dije que algunos, algunos y no todos estaban fumando marihuana y como tal los habíamos puesto a disposición de las autoridades, entonces esas personas, esos marihuanos los pusimos a disposición de las autoridades, de ahí se desprendió que yo dije que todos los de la caravana eran unos mariguanos", justificó.



Seguidamente pidió a la sociedad hondureña que viven en Los Ángeles, California, Estados Unidios, apoyar a las autoridades para darles un mejor estilo de vida a los compatriotas.



Asimismo, aseveró que le reclamó a los medios de Tijuana para que no pongan palabras que él jamás ha dicho.

