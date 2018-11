Hondureña que renegó por los frijoles pide disculpas a los mexicanos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con sus ojos llenos de lágrimas, la hondureña que renegó por la comida que les daban en la caravana migrante que está en México, pidió disculpas a los aztecas, que malinterpretaron sus palabras.



"Mil disculpas, perdón al pueblo mexicano. Aquí se han portado muy bien. Eso solo lo dije porque me sentí mal por mi niña", exclamó la mujer, quien aseguró sentirse arrepentida.



"Me duele, me duele porque me han hecho bullying. Si yo dije eso fue porque me sentía mal, porque a ella (la hija) le dieron el plato de comida a la fuerza y ella les dijo que no quería porque andaba mal del estómago", explicó.



De interés: Mexicano crea versión de "La Chona" para hondureña que renegó por la comida



La hondureña, identificada como Miriam, dijo que ha recibido burlas y que ella se dio cuenta de lo que pasaba por los mensajes que le mandó su familia, quien le ha preguntó sobre el caso.



"Un primo mío me dijo: 'Y aquí no comías frijoles y allá que pasó', y yo le explicaba a mi primo lo que pasó, pero sinceramente yo les pido perdón por lo que dije", reiteró.



Asimismo, Miriam reveló que salió de Honduras para lograr que le operen a su pequeña hija y que si la quieren deportar para el país, que por lo menos la envíen con su niña sana.