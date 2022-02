¿Cuáles eran las preocupaciones de Cheslie Kryst, la ex Miss Estados Unidos?  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Un ensayo para la revista Allure dejó bastante claro cuáles eran las grandes preocupaciones de la ex Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst.



La famosa, que se quitó la vida lanzándose al vacío desde su apartamento en Manhattan, Nueva York, escribió en aquel ensayo que el paso del tiempo, los cuestionamientos y los mensajes de odio que recibía a través de sus redes sociales, y cuán cruel puede llegar a ser la sociedad con las mujeres una vez superan la etapa juvenil, eran parte de su día a día.



"Cada vez que digo 'voy a cumplir 30', me estremezco un poco. A veces puedo enmascarar con éxito esta respuesta incómoda con emoción; otras veces, mi entusiasmo se siente vacío, como una mala actuación", escribió la ex Miss Carolina del Norte.

"La sociedad nunca ha sido amable con los que envejecen, especialmente con las mujeres. (Se hacen excepciones ocasionales para algunos de los ricos y algunos de los famosos)", sostuvo.



"Una mirada sonriente y con ojos arrugados a mis logros hasta ahora me da vértigo por sentar las bases para más, pero cumplir 30 se siente como un frío recordatorio de que me estoy quedando sin tiempo para ser importante ante los ojos de la sociedad, y es exasperante", añadió.



"Mi desafío al statu quo ciertamente llamó la atención de los trolls, y no puedo decirles cuántas veces he borrado comentarios en mis páginas de redes sociales que tenían emojis de vómito e insultos diciéndome que no era lo suficientemente bonita para ser Miss USA o que mi musculatura era en realidad un 'cuerpo de hombre'", siguió.

Según escribió, "después de un año como 2020, uno pensaría que hemos aprendido que envejecer es un tesoro y que la madurez es un regalo que no todos pueden disfrutar", pero al parecer no ha sido así.



"Demasiados de nosotros nos permitimos ser medidos por un estándar que algunos se niegan severamente a desafiar y otros simplemente aceptan porque encajar e ir con la corriente es más fácil que remar contra la corriente", indicó.



"Luché en esta pelea antes y es la batalla en la que estoy peleando actualmente con 30", dijo. "¿Cómo sacudo las normas inquebrantables de la sociedad cuando me enfrento al implacable paso del tiempo? Es la antigua pregunta: ¿Qué sucede cuando lo "inamovible" se encuentra con lo "imparable"?", se lee.

