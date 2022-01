La última publicación de Cheslie Kryst antes de morir

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La noticia de la muerte de la ex Miss Universo Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst, ha conmocionado al mundo por la forma trágica en la que sucedió.



Y es que la guapa mujer de 30 años antes de lanzarse desde el edificio residencial en el que vivía en el centro de Manhattan hizo una publicación en Instagram.



La presentadora de televisión escribió en su red social antes de morir: “Que este día te traiga descanso y paz”.

Horas más tarde se encontró su cadáver frente al edificio Orion, mismo en el que Kryst vivía en el noveno piso y sola, según han dicho medios estadounidenses.



Según el diario New York Post, la joven fue vista con vida por última vez en una terraza del piso 29 de su residencia.



Asimismo, se conoció que dejó una nota en la que decía que quería dejarle todo a su madre, quien también era reina de belleza. Sin embargo la nota no dejaba claro sus motivos para lanzarse desde lo alto del edificio.

Salud mental

La exrepresentante de Estados Unidos en Miss Universo habló en varias ocasiones sobre cómo cuidaba su salud mental, además dio consejos para cuidarse del estrés producido por el trabajo.



“Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental”, escribió en 2019 en el Día Mundial de la Salud Mental. “Y lo más importante que hice fue hablar con una consejera. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante”.



Agregó: “Cuando no estoy hablando con mi consejera, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme. Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas”.