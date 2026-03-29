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Olimpia vs Motagua EN VIVO: Ver PARTIDO amistoso HOY en EEUU EN DIRECTO

El Olimpia de Eduardo Espinel se ve las caras ante el Motagua de Javier López en un amistoso en tierras norteamericana

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 16:14
Olimpia vs Motagua EN VIVO: Ver PARTIDO amistoso HOY en EEUU EN DIRECTO

La afición del equipo Olimpia se hizo presente al estadio desde horas tempranas

 Foto: Mauricio Ayala

New Orleans, Estados Unidos.- Aprovechando el parón FIFA, Motagua y Olimpia han viajado a New Orleans para reeditar el clásico nacional del fútbol hondureño en el Tad Gormley a las 7:00 de la noche.

Los albos llegan a este compromiso amistoso muy golpeado por las bajas, de las que destacan las de los seleccionados más las de los atacantes Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, quienes no hicieron el viaje.

Real España y Marathón no se hacen daño en amistoso en New Orleans

Motagua hizo el viaje hacia la tierra del Tío Samcon equipo completo con la salvedad de también los seleccionados nacionales, concentrados en Españapara disputar un partido internacional contra Perú.

El elenco del español Javier López es líder del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional y que goza de un buen juego además que es el único invicto del campeonato, un aliciente interesante para que Olimpia pueda ganarle en un clásico más.

El duelo entre azules y blancos será el estelar de una cartelera que consta de dos juegos ya que más temprano se disputó el otro clásico nacional en el mismo recinto deportivo, como es el derbi sampedrano entre Real España y Marathón.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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