Erik Rubín, exesposo de Andrea Legarreta, se deja ver con su nueva novia

La pareja conformada por Erik Rubín y Andrea Legarreta parece ya no tener retorno. En las últimas horas, el cantante mexicano fue visto con su nueva novia. ¿Quién es y que se sabe de la relación? Aquí los detalles.
La presentadora mexicana Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín anunciaron su separación en febrero de 2023 tras casi 23 años de matrimonio y dos hijas en común.
En ese momento, la pareja explicó que su separación no se debía a infidelidades ni faltas de respeto, sino al desgaste de su relación, la cual se sentía ahora como una amistad. Aún así, su divorcio ha sido de los más polémicos del medio artístico, ya que muchas personas jamás los imaginaron separados.
Sin embargo, en medio de las críticas y las especulaciones, ambos demostraron su madurez y unidad para conducir su familia por el mejor camino. Prueba de ello es que sus hijas, Mía y Nina han llevado una sana relación con ambos.
La primera en anunciar una nueva pareja tras la separación fue Andrea, quien durante años ha laborado en el programa mexicano de TV, "Hoy", de Televisa. Su nuevo amor es Luis Carlos Origel, quien es sobrino del reconocido periodista de espectáculos Pepillo Origel.
Fue en enero de este 2026 que la conductora de 54 años hizo público su romance con el coach fitness de 33 años, con quien se ha mostrado feliz.
Tras conocer la relación de su exesposa, Erik Rubín se refirió a Luis Carlos Origel como un "gran tipo", "buena persona" y "amigo", destacando que busca la felicidad de Andrea y que mantiene una relación cordial con él.
Y ahora, dos meses después, el exintegrante de "Timbiriche" ha hecho público también su noviazgo. Este sábado 28 de marzo acudió a un concierto con su hija menor, Nina, y una misteriosa acompañante.
El cantante además compartió imágenes junto a ellas en sus historias de la red social Instagram.
En las imágenes se observa a Nina conviviendo muy tranquila con la presunta novia de su padre, incluso, posando para que ella le tomara fotografías.
De momento no se ha revelado el nombre, ocupación y edad de la joven, así como también se desconoce dónde cuándo habría comenzado la relación con el cantante mexicano.
Sin embargo, se sabe que la relación cuenta con la aprobación de ambas hijas, pues recientemente, Mía Rubín dijo en entrevista con el periodista Edén Dorantes: "Sí, claro que le doy el visto bueno. A mí lo único que me importa es que sean felices (sus padres). Tienen una suerte muy bonita porque encontraron a gente que son unos tipazos, son unos lindos, estoy feliz por ellos”.
Por su parte, hace algunos días, Andrea Legarreta, la expareja de Erik dijo que su novia es una “niña linda”: “No sé si ya es algo oficial o no, pero a ella tuve la oportunidad de conocerla, me parece una niña linda”, concluyó.