Erik Rubín, exesposo de Andrea Legarreta, se deja ver con su nueva novia

Sin embargo, se sabe que la relación cuenta con la aprobación de ambas hijas, pues recientemente, Mía Rubín dijo en entrevista con el periodista Edén Dorantes: "Sí, claro que le doy el visto bueno. A mí lo único que me importa es que sean felices (sus padres). Tienen una suerte muy bonita porque encontraron a gente que son unos tipazos, son unos lindos, estoy feliz por ellos”.