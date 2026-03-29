¿Habrá segunda temporada de "Doménica Montero"? Una de las villanas responde

Scarlet Gruber, quien encarnó a Kiara en "Doménica Montero", la producción de Televisa que pulverizó marcas de audiencia y entró en los Guinness World Records por su alcance mediático, usó su cuenta de Instagram para abordar directamente el tema de una segunda temporada. Y su respuesta dejó todo abierto.
"Quién sabe, quién sabe si estaría 'Kiara' o no, quién sabe", dijo la actriz, con esa mezcla de suspenso y coquetería que caracterizó a su personaje a lo largo de toda la temporada.
La declaración, lejos de cerrar el debate, lo encendió entre una audiencia que difícilmente olvida a la antagonista más comentada de la pantalla chica en lo que va del año.
Kiara fue, para Gruber, mucho más que un villano de manual. La actriz explicó que lo que la atrapó del personaje fue precisamente aquello que lo alejaba del arquetipo clásico.
"Para mí 'Kiara' fue un personaje súper especial, porque dentro de toda esa maldad, había muchos momentos de vulnerabilidad y eso me emocionaba mucho, porque era un ser humano. Me encanta que las villanas sean seres humanos", confesó.
Esa complejidad fue la que el público celebró desde el primer capítulo, convirtiendo a Kiara en uno de los personajes más discutidos en redes sociales durante la emisión del melodrama.
El éxito de "Doménica Montero" no se explica por un solo factor.
La producción, encabezada por Angelique Boyer, apostó por una distribución estratégica que anticipó su estreno en canales de habla hispana en Estados Unidos y plataformas de streaming antes de que el público mexicano pudiera verla en televisión abierta, lo que aceleró su expansión viral y la posicionó entre las telenovelas más vistas de la última década, según cifras de Editorial Televisa.
El reparto completo —Marcus Ornellas, Brandon Peniche, Scarlet Gruber, Diego Amozurrutia y figuras emergentes como José Manuel Rincón y Graco Sendel— recibió elogios consistentes por la solidez de sus actuaciones en un género que, lejos de agotarse, demuestra tener mucho terreno por delante en la era del streaming.
Con la novela concluida, Gruber ya mira hacia adelante.
La actriz confirmó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, aunque mantuvo la reserva sobre los detalles.
"No les puedo decir todavía, pero me emociona, es muy distinto, creo que les va a gustar, pero no puedo decir nada", anticipó. La expectativa está generada.