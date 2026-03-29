¿Habrá segunda temporada de "Doménica Montero"? Una de las villanas responde

La producción, encabezada por Angelique Boyer, apostó por una distribución estratégica que anticipó su estreno en canales de habla hispana en Estados Unidos y plataformas de streaming antes de que el público mexicano pudiera verla en televisión abierta, lo que aceleró su expansión viral y la posicionó entre las telenovelas más vistas de la última década, según cifras de Editorial Televisa.