Horóscopo de hoy pone a prueba la templanza de Aries, Cáncer y Capricornio

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves, el firmamento dibuja un panorama de contrastes donde la paciencia y la lucidez serán las herramientas más valiosas que pueda tener cualquier signo del zodíaco.

Hay quien encontrará en esta jornada una puerta abierta hacia el reconocimiento; hay quien, en cambio, deberá esquivar turbulencias antes de que la calma regrese.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Vivirás en breve momentos cruciales en el aspecto profesional o de estudios, en los que necesitarás un extra de autocontrol para que las tensiones no acaben por afectar a tu vida familiar o social. Un poquito de calma siempre viene bien.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Te verás sometido a un estrés inesperado que tendrás que controlar de forma ordenada y serena. No asumas riesgos innecesarios que luego tendrás que justificar y puedes no tener a nadie a tu favor. Día muy conflictivo y enervante.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te encontrarás muy a gusto en el trabajo. Sentirás que tu trabajo se valora y más de una persona pedirá tu ayuda. En el plano personal, puede ser un buen momento para consolidar compromisos, casarse e incluso, aumentar la prole.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los Cáncer tendrán que pasar a la acción en el campo laboral: se avecinan una serie de pruebas, oposiciones, proyectos en grupo e incluso retos legales en los que tendrán que demostrar sus capacidades.

LEO (23 julio - 22 agosto). Los asuntos de salud favorecerán la posibilidad de alguna intervención quirúrgica de éxito puede dar lugar a problemas relacionados con el peso, y será momento de vigilar la alimentación para hacerla más sana.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Sorpresivos cambios laborales te situarán ante oportunidades que no habías previsto. Pero para eso estás tu capacidad de análisis y dotes de oportunidad, si consigues interpretar la situación antes que los demás, saldrás muy beneficiado.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puede surgir un problema o un conflicto dentro del negocio familiar. Procura dedicar toda tu atención en solucionar el asunto de una forma directa y rotunda, ya que de lo contrario, te perseguirá por toda la eternidad. Tu forma física será buena.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Deberás tener cuidado con las discusiones con la pareja o la familia a cuenta de las asociaciones que están en marcha, porque su tono emocional puede volver a caer a mínimos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás la oportunidad de entrar en una nueva dinámica laboral, compartiendo esfuerzos con socios o compañeros; para el mes de abril, este nuevo ámbito tenderá a estabilizarse con acuerdos de futuro, que aportarán un valor añadido al trabajo.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te notarás algo más bajo de ánimos de lo habitual, tendrás que sacar fuerzas de donde sea para encontrarte bien contigo mismo. Si tienes algún proyecto en mente, éste no te parecerá el mejor momento, pero te servirá de revulsivo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Una vez conseguida la estabilidad emocional, el rendimiento de tu vida profesional comenzará a ir sobre ruedas, de forma que dedícale a tu pareja y familia el tiempo que sea necesario; será lo mejor para todos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los asuntos de salud favorecerán la posibilidad de alguna intervención quirúrgica de éxito puede dar lugar a problemas relacionados con el peso, y será momento de vigilar la alimentación para hacerla más sana.