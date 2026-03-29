  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Acribillan a dos jóvenes en colonia El Trapiche de Tegucigalpa

Dos jóvenes fueron acribillados en la colonia El Trapiche de Tegucigalpa en un hecho violento que ya es investigado por las autoridades.

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 09:10
El Heraldo Videos