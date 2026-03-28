  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Investigan crimen contra Angie en colonia 14 de Enero

El cuerpo de Angie Paola Galeas Cárcamo fue localizado en una calle solitaria de la colonia 14 de Enero con evidentes signos de violencia extrema.

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 10:28
El Heraldo Videos