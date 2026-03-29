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“Decidí no rendirme”: Williams Ochoa, fontanero de la UNAH que logró su título universitario

Con orgullo, Williams Ochoa levantó su título tras años de esfuerzo como fontanero. Hoy ve hechos realidad sus sueños al convertirse en un profesional. Aquí su historia de superación

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 16:03
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Williams Ochoa, fontanero en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), es padre de familia, estudió y trabajó al mismo tiempo, y logró cumplir sus metas. El pasado sábado recibió su título como Técnico Universitario en Desarrollo Local.

 Foto: Captura de pantalla
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Ochoa narró cómo era su día a día, ganándose la vida como fontanero en la misma universidad donde logró graduarse.

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“Cada día que comienzo mi jornada, reviso tanques y tuberías. Busco soluciones porque sé que el agua no puede faltar en la universidad. Y mientras trabajo aquí, pienso mucho en mi graduación”, relató.

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El ahora profesional sostuvo que hubo días largos, noches cortas y mucho cansancio, pero también una gran motivación: “Momentos en los que quise detenerme, pero entonces pensaba en mi familia y en mi hijo, en lo que quería enseñarles, sin palabras”.

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El recién graduado aseguró que “el esfuerzo vale la pena, que la disciplina construye caminos y que rendirse nunca es la opción”.

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Motivado, compartió que “no fue fácil, nunca lo fue, pero entendí algo: no importa dónde empiezas, sino hasta dónde estás dispuesto a llegar”.

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Orgulloso de lo que ha construido, afirmó: “Hoy sigo siendo el mismo hombre que trabaja con sus manos, pero también soy el hombre que decidió no abandonar su sueño”.

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“Y si algo quiero que quede de mi historia es esto: que cuando el compromiso es más grande que el cansancio, los sueños tarde o temprano se cumplen”, dijo con orgullo.

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Además, dedicó su título a quienes confiaron en él: su familia, esposa, madre, hijo, compañeros de trabajo y docentes que lo respaldaron.

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“Gracias a Dios, que es quien me da la fuerza. Es la primera etapa, continuamos estudiando por la licenciatura”, expresó.

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