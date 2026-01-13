Madre de hondureña muerta en accidente EE UU: “Van a haber partes de ella vivas, recorriendo el mundo”

Tegucigalpa, Honduras.- La muerte de la migrante hondureña Andrea Paz, quien falleció tras ser arrollada por un conductor en estado de ebriedad en Estados Unidos, ha causado un profundo dolor entre sus familiares. Pese a la tragedia, su madre tomó la importante decisión de donar sus órganos.

Rosa Zúñiga, madre de Andrea, explicó que la donación de órganos de su hija fue una decisión tomada desde la fe, luego de que los médicos le confirmaran la muerte cerebral de la joven, tras permanecer en coma por varios días.

“Cuando el doctor me dijo que tenía muerte cerebral, Dios puso en mi corazón la donación de órganos”, expresó Zúñiga en declaraciones brindadas a Univisión, al relatar uno de los momentos más difíciles de su vida.