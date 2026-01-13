Madre de hondureña muerta en accidente EE UU: “Van a haber partes de ella vivas, recorriendo el mundo”

Tegucigalpa, Honduras.- La muerte de la migrante hondureña Andrea Paz, quien falleció tras ser arrollada por un conductor en estado de ebriedad en Estados Unidos, ha causado un profundo dolor entre sus familiares. Pese a la tragedia, su madre tomó la importante decisión de donar sus órganos.
Rosa Zúñiga, madre de Andrea, explicó que la donación de órganos de su hija fue una decisión tomada desde la fe, luego de que los médicos le confirmaran la muerte cerebral de la joven, tras permanecer en coma por varios días.
“Cuando el doctor me dijo que tenía muerte cerebral, Dios puso en mi corazón la donación de órganos”, expresó Zúñiga en declaraciones brindadas a Univisión, al relatar uno de los momentos más difíciles de su vida.
La madre aseguró que, pese a la pérdida, encuentra consuelo al saber que otras personas podrán seguir viviendo gracias a su hija. “Yo sé que mi hija no va a estar muerta. Van a haber partes de ella vivas recorriendo este mundo”, afirmó.
Andrea Paz, migrante hondureña que residía en Estados Unidos, falleció luego de ser atropellada por un conductor en estado de ebriedad, lo que la dejó gravemente herida y en estado de coma.
El hecho ocurrió el pasado 4 de enero de 2026, en la intersección de North Foster Road y FM 78, según el reporte de las autoridades locales.
El conductor involucrado fue identificado como Neal Eric Todd II, de 43 años, quien sufrió lesiones menores y enfrenta cargos por causar lesiones graves con vehículo bajo los efectos del alcohol, además de otros delitos vinculados a hechos ocurridos esa misma noche.
Pese al dolor, Rosa Zúñiga afirmó que no guarda rencor contra el responsable, al mismo tiempo, recomendó que “si van a tomar, no manejen. Piensen antes de conducir bajo los efectos del alcohol. Nada me devolverá a mi hija".