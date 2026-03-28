Hondureño es condenado a tres años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos

Oklahoma, Estados Unidos.- La Fiscalía del Distrito Este de Oklahoma, Estados Unidos, informó este sábado -28 de marzo- que un ciudadano hondureño fue sentenciado a 37 meses de prisión por el delito de posesión de cocaína con la intención de distribuirla.
El condenado fue identificado como Fredis Amílcar Guiza Hernández, de 35 años, quien en noviembre de 2025 se declaró culpable de su vinculación con actividades relacionadas al narcotráfico.
De acuerdo con la acusación formal, el 6 de octubre de 2024, Guiza Hernández fue encontrado en posesión de 500 gramos o más de una mezcla que contenía una cantidad detectable de cocaína, la cual pretendía distribuir.
Tras su captura y procesamiento judicial, el hondureño admitió su responsabilidad en el delito. El juez Gerald L. Jackson aceptó la declaración de culpabilidad y ordenó la elaboración de un informe previo a la sentencia.
La investigación del caso fue llevada a cabo por la División de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Durante el proceso judicial, Guiza Hernández permaneció bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, mientras avanzaban las diligencias correspondientes en su contra.
Finalmente, el hondureño será trasladado a una prisión federal, aún por determinar, donde cumplirá la condena impuesta por las autoridades estadounidenses.