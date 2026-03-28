Hermana del exdirector del IP es detenida: se hacía pasar por magistrada de la CSJ

Una abogada fue detenida ya que se hacía pasar por magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ella es hermana del exdirector del Instituto de la Propiedad (IP) y sigue enfrentando un caso por el asesinato de su esposo. ¿Quién y qué más se sabe de ella?
Se trata de Corazón de María Bocanegra, abogada y que fungía como juez de paz en el departamento de Ocotepeque, hermana de Francisco Bocanegra, exdirector del IP en el gobierno de Xiomara Castro.
Ella fue detenida señalada por el delito de usurpación de personalidad en perjuicio de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la fe pública.
Francisco Bocanegra es su hermano y en su momento tuvo un fuerte cruce con el diputado Jorge Cálix, quien le recordó que su hermana fue detenida por el delito de parricidio.
Le hermana del exdirector del IP, Francisco Bocanegra, en 2021 enfrentó un proceso judicial por el crimen del abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios. La muerte del cuñado del exdirector se dio en 2020 cuando se conducía junto a Corazón de María Bocanegra, quien vía telefónica coordinó lo atinente al asesinato con su hermana Suyapa Guadalupe Bocanegra Murcia, según la Fiscalía.
Ella gozaba de medidas distintas a la prisión preventiva tras haber obtenido un sobreseimiento, aunque la Fiscalía ya apeló la resolución. Por este nuevo caso, la captura se deriva de una investigación que la vincula con la suplantación de identidad de una funcionaria judicial.
Corazón de María Bocanegra, hermana del exdirector del IP, habría participado dos veces en el intento de asesinato de su esposo. En el primero quedó con vida y el 2 de febrero del 2020, según la Fiscalía, ella dejó la puerta principal de su casa ubicada en residencial Las Uvas para que dos personas ingresaran y acabaran con la vida de Gabriel Eduardo Chacón Larios.
Corazón de María Bocanegra nuevamente coordinó cada detalle por teléfono con su hermana Suyapa Guadalupe Bocanegra Murcia, una menor de edad y los integrantes de la Mara MS-13 contratados pata ejecutar el acto sangriento, según estableció el Ministerio Público.
Corazón de María Bocanegra Murcia estuvo prófuga horas después de lo sucedido y en septiembre del 2025 el Ministerio Público anunció que apelaría la resolución emitida por el juzgado de letras con competencia nacional en materia criminalidad organizada al decretar sobreseimiento definitivo a favor de Corazón de María Bocanegra Murcia.
La hermana del exdirector del IP, detenida hoy por un caso de suplantación, había sido acusada por suponerla responsable de los delitos de parricidio y parricidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de su esposo, abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios.