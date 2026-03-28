Hermana del exdirector del IP es detenida: se hacía pasar por magistrada de la CSJ

Corazón de María Bocanegra, hermana del exdirector del IP, habría participado dos veces en el intento de asesinato de su esposo. En el primero quedó con vida y el 2 de febrero del 2020, según la Fiscalía, ella dejó la puerta principal de su casa ubicada en residencial Las Uvas para que dos personas ingresaran y acabaran con la vida de Gabriel Eduardo Chacón Larios.