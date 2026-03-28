Fuertes lluvias destruyen coloridas alfombras elaboradas para la Semana Santa en SPS

El atractivo de estas alfombras duró pocas horas, a pesar del entusiasmo de los creyentes que celebraban su regreso tras varios años sin realizarse en la ciudad.
Estas alfombras, llenas de color y significado, se instalaron frente a la catedral San Pedro Apóstol, un hecho histórico, ya que desde hace muchos años no se elaboraban en ese punto de la capital industrial.
Sin embargo, la alegría fue efímera, ya que las intensas lluvias terminaron destruyéndolas por completo.
La elaboración de las alfombras representó un arduo trabajo de varias horas, en el que participaron decenas de personas que dedicaron esfuerzo y creatividad para dar vida a los diseños.
A pesar de que estaban listas y lucían impresionantes, los pronósticos del clima ya advertían sobre lluvias en varias zonas del país, incluyendo Cortés, San Pedro Sula.
En las primeras horas de este sábado, las lluvias comenzaron a caer con fuerza sobre la ciudad, sorprendiendo a quienes aún disfrutaban del recorrido.
Aunque algunos intentaron protegerlas con carpas, la intensidad del agua fue mayor y terminó arrasando con el aserrín.
Las alfombras quedaron completamente desfiguradas, mientras fuertes corrientes de agua recorrían la avenida, llevándose consigo el trabajo realizado.
Las tradicionales alfombras de aserrín, que no se realizaban desde hace años en San Pedro Sula, habían sido retomadas gracias al esfuerzo de trabajadores municipales y ciudadanos.
Varios sampedranos ya transitaban por la tercera avenida para apreciarlas, pero el espectáculo duró apenas un par de horas; ahora se espera que puedan reconstruirse, tomando en cuenta las condiciones climáticas para evitar una nueva pérdida.