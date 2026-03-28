Series, miniseries y películas: los estrenos de Netflix en abril

Charlize Theron y Taron Egerton protagonizan la nueva película de Netflix, cuyo estreno está fijado para el 24 de abril. En "Ápex: cazador o presa", una mujer en duelo busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana, sin prever que quedará atrapada en el retorcido juego mortal de un asesino que la considera su presa.
"Ronaldinho" es la miniserie que estrenará Netflix el 16 de abril, y que explora en tres episodios la vida y la carrera del astro brasileño del fútbol mundial. Dirigida por Luis Ara, ofrece acceso exclusivo, material inédito y testimonios de figuras como Messi y Neymar para explorar sus mayores victorias y derrotas.
"Compañeras de cuarto" (17 de abril), sigue a Devon, una ingenua estudiante de primer año que elige como compañera a Celeste, una chica "cool" y extrovertida. Lo que empieza como una amistad ideal pronto se convierte en una guerra de convivencia llena de tensiones pasivo-agresivas y falta de límites.
El terror juvenil de los K-dramas vuelve en abril con "Si los deseos mataran", que sigue a cinco estudiantes de secundaria que utilizan una misteriosa aplicación que concede deseos pero provoca muertes repentinas, obligándolos a investigar la verdad detrás de las notificaciones. Se estrena el 24 de abril.
Tras la inundación causada por un fuerte huracán, los residentes de un pueblo deben luchar por sobrevivir a las aguas llenas de tiburones hambrientos. Esta es la trama de "Embestida", protagonizada por la Phoebe Dynevor (Bridgerton), que se estrena el 10 de abril.
La temporada 2 de "Sabuesos" se estrena en Netflix el 3 de abril. Los actores Woo Do-hwan y Lee Sang-yi regresan como Gun-woo y Woo-jin para enfrentar nuevas amenazas intensas, adentrándose esta vez en el peligroso mundo de las ligas de boxeo ilegales y la mafia.
Eddy, genio de las matemáticas y delincuente de poca monta, evita la cárcel haciéndose pasar por profesor. Su misión: identificar a un criminal importante. Llega a la pantalla de Netflix el 23 de abril.
La tercera y última temporada de "Besos, Kitty" se estrena en Netflix el 2 de abril. La serie sigue a Kitty Song Covey en su último año en la escuela KISS en Seúl, enfrentando decisiones amorosas complicadas, incluyendo su romance con Min Ho y el regreso de Lara Jean.
La chef Luka se ve obligada a colaborar con Dennis, un cocinero talentoso al que no soporta, para salvar el restaurante familiar. Entre tensiones y choques de carácter, surge una comedia romántica ambientada en el mundo de la cocina. "Sanar, cocinar, amar" se estrena el 15 de abril.
"Los no elegidos", la serie de drama y suspenso británica llega a Netflix el 21 de abril. En la historia, Rosie, quien vive en una estricta comunidad cristiana, ve cómo su vida se desestabiliza con la llegada de un extraño que tiene un pasado oscuro.
La primera temporada de "Los tipos malos: la serie" se estrena en Netflix el 2 de abril. En esta nueva entrega, la banda busca lograr la mayor racha delictiva de su historia, enfrentándose a imitadores, justicieros y nuevas guaridas.
Obligado por un pacto con una deidad, Han Chieh combate demonios en la Tierra. Al descubrir el plan de un exenemigo de una segunda invasión, debe luchar para salvar a la humanidad. Esa es la premisa de "El agente divino", la nueva serie taiwanesa de Netflix que se estrena el 2 de abril.