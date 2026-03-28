TSC inicia operativos para controlar uso de vehículos del Estado en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de que vehículos del Estado de Honduras no circulen durante el feriado de Semana Santa sin la debida autorización, inspectores del Tribunal Superior Cuentas (TSC), iniciaron los operativos para identificar y sancionar a quienes si los utilicen de forma indebida. Los operativos se ejecutan en lugares y pasos estratégicos, en las rutas que los truristas utilizan para desplazarse a los sitios de mayor afluencia de veraneantes en el territorio nacional, con el fin de corroborar si algún funcionario o empleado, de la categoría que sea, ande usando un carro del Estado para fines particulares. Rodolfo Isaula, portavoz de la entidad contralora, confirmó que "este día se iniciaron los operativos de control en los diferentes ejes carreteros del país, a fin de verificar el uso de emblema y circulación en días y horas inhábiles de vehículos del Estado; los equipos ya están desplazados a nivel nacional".

Isaula advirtió que "quienes incurran en la infracción de no presentar algún documento que les acredite realizar labores oficiales durante la Semana Santa, se exponen a sanciones que van desde los cinco mil hasta los cincuenta mil lempiras, y no se eximen de responsabilidades de tipo administrativo y el decomiso del vehículo".

Requisitos

El TSC emitió una circular, el pasado viernes 27 de marzo, en la que especifica que el vehículo propiedad del Estado, que realice trabajos oficiales, deberá portar el permiso para circular en días y horas inhábiles, autorizado por la máxima autoridad de la institución a la que pertenece, y en las municipalidades, por el alcalde o alcaldesa, especificando la duración de la actividad a efectuar, y la orden de trabajo a realizar. "Hacemos el llamado a abstenerse de circular con fines particulares, ya que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, las disposiciones generales del presupuesto y demás decretos y acuerdos, prohíben la circulación de vehículos del Estado con fines particulares", aconsejó Rodolfo Isaula.