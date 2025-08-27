Condenan a más de tres años de cárcel a hondureño por fraude en EE UU

Luisiana, Estados Unidos.- La Corte del Distrito Norte de Indiana (Estados Unidos) condenó a más de tres años de prisión a un ciudadano hondureño por orquestar un fraude en varias sucursales de agencias bancarias. Ricardo Castro Murillo, de 34 años de edad, recibió una sentencia de 37 meses de cárcel (tres años y un mes) por defraudar por un monto de 533,043 dólares junto a otras personas.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el 11 de enero de 2023 Castro Murillo y los demás cómplices utilizaron identificaciones falsas para cobrar 169 cheques por 233,569 dólares en tres sucursales de bancos del distrito norte de Indiana. Los cheques de pago canjeados por Castro Murillo y los demás involucrados utilizaron cheques que simulaban haber sido emitidos por granjas lecheras. La segunda operación fraudulenta se cometió el 23 de junio del año mencionado. Para esa ocasión, cobraron 178 cheques por la suma de 299,474 dólares en bancos del distrito este de Oklahoma, utilizando cheques presuntamente emitidos por una empresa proveedora de materiales de construcción.

“Castro Murillo participó en una conspiración de gran envergadura que causó graves daños financieros a bancos comunitarios y pequeñas empresas en todo Estados Unidos", expresó el fiscal interino M. Scott Proctor.

Ricardo Castro Murillo además de cumplir con su pena carcelaria, deberá pagar los $533,043 que obtuvo ilegalmente.

Además, está expuesto a que sea deportado tras cumplir su sentencia ya que llegó a Estados Unidos ilegalmente.

Otro hondureño involucrado