Arrestan a hondureño que chocó con una patrulla bajo supuesta embriaguez en Montana

Montana, Estados Unidos.- Un migrante hondureño fue arrestado por chocar con una patrulla supuestamente bajo efectos del alcohol en la ciudad de Billings en el estado de Montana, Estados Unidos. De acuerdo al Departamento de la Policía de Billings, el incidente ocurrió alrededor de las 02:12 a.m del pasado 23 de agosto en la intersección de la Avenida C y la Calle 10 Oeste.

El hondureño, Yohan Cuéllar, (22 años), junto otro acompañante llamado Henry Montes (31 años), intentaron huir a pie tras colisionar con el vehículo policial. No obstante, ambos fueron arrestados. "Se cree que la velocidad y el alcohol son factores que contribuyen al accidente", señaló el sargento Sutton en la publicación del Departamento de Policía de Billings.

Cuéllar fue trasladado al centro de detención del condado de Yellowstone, a la espera de enfrentar acusaciones por obstrucción a un agente de paz u otro servidor público, conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas y por poner en peligro a otros. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Otros arrestos

El pasado 19 de agosto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informaron sobre la captura de Delfín Amaya Pérez, un hondureño que llegó a Estados Unidos de manera irregular y quien tiene antecedentes penales por gresión, conducta desordenada y resistencia al arresto en 2011. Por otro lado, el pasado 20 de agosto ICE también arrestó en Georgia al hondureño Luis Alfredo Betancourth Eucedal, quien fue condenado a dos cargos por agresión sexual en perjuicio de una menor de 16 años de edad.