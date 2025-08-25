Hondureño muere en accidente rumbo a su trabajo; familia se enteró 8 días después

Georgia, Estados Unidos.- El hondureño Fredy García murió el pasado 7 de agosto en un fatal accidente de tránsito en el condado de Talbot, en el estado de Georgia, cuando conducía hacia Alabama en busca de un trabajo; su familia no se enteró del fallecimiento hasta 8 días después. Según familiares, el joven "salió con rumbo a Alabama a donde unos amigos de él, para comenzar a trabajar con ellos... En la noche, la señora para donde iba me llamó y me dijo que estaba muy preocupada porque él no había llegado”, dijo la prima de García, Rosa Espinal. Fue a partir de ese momento que la familia inició una intensa búsqueda para dar con su paradero, pero no fue hasta el 15 de agosto que supieron sobre su muerte en el fatal accidente.

“Un policía se comunicó conmigo y me notificó del fallecimiento”, contó la prima del hondureño durante una entrevista a Univision 34 Atlanta.

Inexperiencia

Según el informe de la Patrulla Estatal de Georgia, el accidente ocurrió a eso de las 7:59 de la mañana, en las inmediaciones de Junction City Highway. "Al momento del impacto, él salió volando y el carro de Fredy agarró fuego. Falleció de un trauma cerebral y ruptura en el pecho", reveló. El joven impactó contra otro vehículo, la otra víctima sobrevivió pese a las múltiples facturas. La familia reveló que aún desconocen qué le pasó a García para perder el control del vehículo, no obstante, no descartan que haya sido su poca experiencia conduciendo lo que causó el fatal accidente.