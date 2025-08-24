  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Hondureño agredió a un Marshal en Alabama; podría enfrentar una pena de 8 años

El compatriota, que golpeó en la cara y el cuerpo a un alguacil, cuando este trataba bloquearle el paso, se declaró culpable y ahora espera una pena de 8 años

  • 24 de agosto de 2025 a las 13:25
Hondureño agredió a un Marshal en Alabama; podría enfrentar una pena de 8 años

Romero Pineda fue detenido tras agredir a un Marshal en Alabama

 Foto: Cortesía

Alabama, Estados Unidos.- Un hondureño se declaró culpable de agredir a un agente del Servicio de Marshal de los Estados Unidos, durante una redada de inmigración en Foley, Alabama.

El hecho por el que es acusado ocurrió el pasado 16 de junio, cuando autoridades de inmigración intentaban detener a un grupo de hombres, entre ellos el catracho José Romero Pineda, quien según la información oficial, corrió e intentó evadir a los agentes.

Durante el forcejeo, el compatriota golpeó en la cara y el cuerpo a un alguacil, cuando este trataba bloquearle el paso.

ICE detiene a albañiles hondureños en una redada en Pensilvania

Una vez detenido, fue revisado su estatus migratorio y las autoridades confirmaron que se encontraba de manera irregular en Estados Unidos.

El juez programó la sentencia del catracho para noviembre, sin especificar la fecha exacta.

El hondureño podría enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión, sin embargo, la fiscalía acordó recomendar una pena menor.

Romero Pineda, tras conocer su pena por este caso, enfrentará un proceso de deportación.

Lo apuñaló varias veces en el pecho: así fue como un hondureño asesinó a nicaragüense en EE UU

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias