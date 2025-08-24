Hondureño agredió a un Marshal en Alabama; podría enfrentar una pena de 8 años

Alabama, Estados Unidos.- Un hondureño se declaró culpable de agredir a un agente del Servicio de Marshal de los Estados Unidos, durante una redada de inmigración en Foley, Alabama.

El hecho por el que es acusado ocurrió el pasado 16 de junio, cuando autoridades de inmigración intentaban detener a un grupo de hombres, entre ellos el catracho José Romero Pineda, quien según la información oficial, corrió e intentó evadir a los agentes.

Durante el forcejeo, el compatriota golpeó en la cara y el cuerpo a un alguacil, cuando este trataba bloquearle el paso.