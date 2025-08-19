Lo apuñaló varias veces en el pecho: así fue como un hondureño asesinó a nicaragüense en EE UU

Georgia, Estados Unidos.- Supuestamente bajo los efectos de alucinógenos, un hondureño le quitó la vida a un nicaragüense en Georgia, Estados Unidos. El crimen ocurrió el pasado 17 de agosto. La víctima murió tras el enfrentamiento. Aún se desconoce por qué comenzó el conflicto. El hondureño fue identificado como Javi Aniel Silva Maldonado, mientras que el ciudadano nicaragüense, la víctima, respondía al nombre de Emerson Jarquín.

Según el informe preliminar, al momento del incidente Silva Maldonado se encontraba bajo los efectos de alucinógenos. El hondureño fue acusado de apuñalar en varias ocasiones en el pecho a Emerson Jarquín. Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial. Pese a que fue llevado de emergencia para salvarle la vida, horas después de su ingreso los médicos confirmaron el fallecimiento de Jarquín. Las graves heridas en el pecho provocaron una abundante pérdida de sangre. El joven murió durante una cirugía en el Hospital Wellstar Kennestone de Georgia.