Tras un mes desaparecido, confirman que hondureño murió atropellado en Atlanta

Atlanta, Estados Unidos.- Los días se hicieron largos y dolorosos para Marina Ramos, una madre hondureña que por un mes enteró buscó a su hijo tras que desapareciera sin razón alguna. Durante esos tormentosos días mantenía la esperanza de que su hijo estuviera vivo, sin embargo recibió la peor noticia de su vida: Darwin del Cid había muerto atropellado. Fue desde el 19 de julio que Ramos comenzó su agonía, desde ese mismo día reportó a las autoridades de Doraville, ciudad al noreste de Atlanta, la extraña desaparición de su hijo, pero las autoridades no brindaron información del joven de 27 años.

En una entrevista a Univisión Atlanta, la hondureña confesó que los agentes que la atendieron le dijeron que sospechaban que su hijo se había ido de la casa por voluntad propia. "Ellos me dijeron que él era mayor de edad y, a lo mejor, piensan que él se fue de la casa y no quiere regresar", confesó. Ramos insistía y suplicaba por ayuda para que le dieran una prueba que Darwin estaba vivo. "Que lo busquen por los montes... con los perros policía. Que lo encuentren si está por ahí tirado, si es que lo hayan matado. Que busquen bien... Yo solamente quiero saber si está vivo", decía antes de confirmarse la muerte del joven.

Murió atropellado

El 21 de agosto, Marina Ramos recibió la llamada de que su hijo murió atropellado y que el conductor se había dado a la fuga. Tenía que ir a reconocer el cadáver. Según el reporte policial al que tuvo acceso Univisión Atlanta, el joven de 27 años fue arrollado en la Interestatal 85, cerca de Chamblee Tucker Road. El accidente ocurrió entre las 4:36 y las 5:20 de la mañana del 19 de julio, mismo día que la madre denunció la desaparición de su hijo. El documento señala que la persona que impactó contra la humanidad del joven siguió su camino sin detenerse, ni dar un aviso al 911.