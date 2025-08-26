Hondureño es liberado por ICE tras ser detenido por error

Texas, Estados Unidos.- Por 51 días, Luis Hernández, su esposa e hijos vivieron uno de los peores momentos de su vida tras haber sido puesto en un centro de detención de migrantes tras haber sido detenido por error por agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) El hondureño, que llegó a Estados Unidos en 2002, cruzando el Río Bravo, fue detenido el 25 de junio dos cuadras después de haber salido de su casa, desde donde los agentes lo seguían. Según el hondureño, su detención se trató de un error, porque le preguntaron por una persona y él les dijo que no era a quien buscaban y que tampoco la conocía.

Pese a todo, fue detenido y llevado al centro de detención Karnes, en Texas, donde permaneció recluido por 51 días, hasta su liberación el pasado 15 de agosto. Hernández estaba en proceso de obtener su residencia.

"Milagro de Dios"

Su esposa, entre lágrimas, relató a Univisión 41 que la liberación de Luis Hernández fue un "milagro de Dios". La madre de los hijos de Hernández hizo todo lo que estuvo en sus manos para ayudar a contar un buen abogado para su esposo para que le ayudara con el difícil proceso que estaba enfrentando. Organizó rifas para recaudar dinero y abrió una cuenta de GoFundMe para ayudarse con los gastos de la ayuda legal y de la manutención de sus hijos, ya que por problemas de salud no puede trabajar.

La mujer mencionó que su hijo de 7 años fue el que más resintió y sufrió la ausencia de su padre en la casa.

Durante las visitas al centro de detención de migrantes Karnes, según mencionó la acongojada madre, le decía: "aquí dejame, aquí me quiero morir, aquí dejame mami, me quiero matar".