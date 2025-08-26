CBP: estas son las claves de cómo responder en la entrevista con inmigración

De acuerdo con la agencia, el turista debe tener en cuenta tres factores al momento de ingresar a Estados Unidos:

Según menciona el CBP, que buscan “proteger la integridad de las fronteras” y agilizar el proceso de ingreso al país.

Tegucigalpa, Honduras.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ( CBP , por sus siglas en inglés) publicó varias directrices que debe las personas deben tener en cuenta al ingresar a Estados Unidos.

1. Tres etapas de inspección al ingresar a EE.UU.

Inspección primaria: revisión inicial de documentos y preguntas sobre tu viaje. Si todo está en orden, te permiten el ingreso.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Inspección secundaria: ocurre si el agente necesita más información o verificar documentos con mayor detalle.

Inspección del equipaje: evaluación de la declaración de aduanas y revisión física o mediante imágenes de rayos X, incluso de forma remota (programa IRBS, Remote Baggage Screening).

2. Claves para la entrevista con los agentes (CBP)

Honestidad total: responder con transparencia y de forma veraz es esencial.

Declaraciones precisas: no ocultar artículos, especialmente productos agrícolas como frutas o verduras. Declarar incorrectamente puede implicar multas que van desde unos USD 300 hasta USD 10 000, según la gravedad.

Texto ilustrativo de la CBP: “Declaren sus artículos con honestidad. Esto ayuda a garantizar un proceso sin complicaciones, a la vez que protege la integridad de nuestras fronteras. Gracias por su cooperación”.

3. Documentación que debes tener lista antes de viajar

Pasaporte válido, y visa B-2 de turista si no formas parte del Programa de Exención de Visa (VWP).

Formulario I-94: registro de entrada y salida del país, requerido también para turistas.