CBP: estas son las claves de cómo responder en la entrevista con inmigración

Tegucigalpa, Honduras.-La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) publicó varias directrices que debe las personas deben tener en cuenta al ingresar a Estados Unidos.
Según menciona el CBP, que buscan “proteger la integridad de las fronteras” y agilizar el proceso de ingreso al país.
De acuerdo con la agencia, el turista debe tener en cuenta tres factores al momento de ingresar a Estados Unidos:
1. Tres etapas de inspección al ingresar a EE.UU.
Inspección primaria: revisión inicial de documentos y preguntas sobre tu viaje. Si todo está en orden, te permiten el ingreso.
Inspección secundaria: ocurre si el agente necesita más información o verificar documentos con mayor detalle.
Inspección del equipaje: evaluación de la declaración de aduanas y revisión física o mediante imágenes de rayos X, incluso de forma remota (programa IRBS, Remote Baggage Screening).
2. Claves para la entrevista con los agentes (CBP)
Honestidad total: responder con transparencia y de forma veraz es esencial.
Declaraciones precisas: no ocultar artículos, especialmente productos agrícolas como frutas o verduras. Declarar incorrectamente puede implicar multas que van desde unos USD 300 hasta USD 10 000, según la gravedad.
Texto ilustrativo de la CBP: “Declaren sus artículos con honestidad. Esto ayuda a garantizar un proceso sin complicaciones, a la vez que protege la integridad de nuestras fronteras. Gracias por su cooperación”.
3. Documentación que debes tener lista antes de viajar
Pasaporte válido, y visa B-2 de turista si no formas parte del Programa de Exención de Visa (VWP).
Formulario I-94: registro de entrada y salida del país, requerido también para turistas.
Recomendaciones
La CBP recomienda a las personas que quieren ingresar a Estados Unidos que respondan “con honestidad” a las preguntas de los agentes oficiales para así garantizar un “proceso sin problemas”.
La agencia también instó a que cada pasajero declare sus artículos con “precisión y honestidad”. De no hacerlo, se puede someter a multas iniciales que pueden rondar los $300. En casos de gravedad, la tarifa puede subir hasta los $10 mil.
Finalmente, aconseja “Lleva todos los documentos requeridos”.