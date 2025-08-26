  1. Inicio
El CBP asegura que con estas recomendaciones que buscan “proteger la integridad de las fronteras” y agilizar el proceso de ingreso al país

  • 26 de agosto de 2025 a las 10:12
CBP: estas son las claves de cómo responder en la entrevista con inmigración

El CBP dio a conocer algunas claves y recomendaciones para responder bien en la entrevista.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) publicó varias directrices que debe las personas deben tener en cuenta al ingresar a Estados Unidos.

Según menciona el CBP, que buscan “proteger la integridad de las fronteras” y agilizar el proceso de ingreso al país.

De acuerdo con la agencia, el turista debe tener en cuenta tres factores al momento de ingresar a Estados Unidos:

¿A qué programas pueden aplicar los hondureños tras cancelarse el TPS?

1. Tres etapas de inspección al ingresar a EE.UU.

Inspección primaria: revisión inicial de documentos y preguntas sobre tu viaje. Si todo está en orden, te permiten el ingreso.

Inspección secundaria: ocurre si el agente necesita más información o verificar documentos con mayor detalle.

Inspección del equipaje: evaluación de la declaración de aduanas y revisión física o mediante imágenes de rayos X, incluso de forma remota (programa IRBS, Remote Baggage Screening).

2. Claves para la entrevista con los agentes (CBP)

Honestidad total: responder con transparencia y de forma veraz es esencial.

Declaraciones precisas: no ocultar artículos, especialmente productos agrícolas como frutas o verduras. Declarar incorrectamente puede implicar multas que van desde unos USD 300 hasta USD 10 000, según la gravedad.

Texto ilustrativo de la CBP: “Declaren sus artículos con honestidad. Esto ayuda a garantizar un proceso sin complicaciones, a la vez que protege la integridad de nuestras fronteras. Gracias por su cooperación”.

3. Documentación que debes tener lista antes de viajar

Pasaporte válido, y visa B-2 de turista si no formas parte del Programa de Exención de Visa (VWP).

Formulario I-94: registro de entrada y salida del país, requerido también para turistas.

EUA perdonará multas migratorias de hasta $2,000 a hondureños que se autodeporten

Recomendaciones

La CBP recomienda a las personas que quieren ingresar a Estados Unidos que respondan “con honestidad” a las preguntas de los agentes oficiales para así garantizar un “proceso sin problemas”.

La agencia también instó a que cada pasajero declare sus artículos con “precisión y honestidad”. De no hacerlo, se puede someter a multas iniciales que pueden rondar los $300. En casos de gravedad, la tarifa puede subir hasta los $10 mil.

Finalmente, aconseja “Lleva todos los documentos requeridos”.

Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

