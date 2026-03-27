Hondureño muere al caer de puente en Miami mientras trabajaba en su construcción

De acuerdo con reportes oficiales, el accidente ocurrió poco antes de las 4 de la mañana en una obra ubicada en Biscayne Boulevard, cerca de Northeast Second Avenue, como parte de los trabajos en la Interestatal 395. Equipos de emergencia y agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida se movilizaron al lugar; sin embargo, al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Miami, Estados Unidos.- Un hondureño identificado como Jorge Eliud Galindo Thompson , de 43 años, murió tras caer desde una estructura elevada mientras laboraba en la construcción del proyecto vial Signature Bridge , en el centro de Miami , Florida.

Información preliminar indica que Jorge Eliud Galindo Thompson cayó desde una altura aproximada de 20 pies, es decir, poco más de seis metros, mientras realizaba labores en uno de los tramos elevados de la estructura en construcción.

El fallecido era originario del sector Campo Monterrey, en El Progreso, Yoro, donde era reconocido por su carácter trabajador y respetuoso. Su esposa, Gloria Santiago, expresó el dolor que atraviesa la familia tras la tragedia, mientras que amigos y allegados lo recordaron en redes sociales como una persona noble y dedicada a su familia.

El cuerpo será trasladado a Honduras para que familiares y seres queridos puedan darle el último adiós.

Galindo Thompson formaba parte del equipo de trabajadores del proyecto Signature Bridge, una obra de gran escala desarrollada junto al Departamento de Transporte de Florida, que busca transformar la movilidad en el centro de Miami.

Tras el accidente, las labores fueron suspendidas mientras autoridades estatales y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho y posibles fallas en los protocolos de seguridad.

Este no es el primer incidente en la obra. En enero de este año, seis trabajadores resultaron heridos en otro accidente, lo que ha incrementado la preocupación sobre las condiciones laborales en el proyecto.