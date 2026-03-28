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Control y prevención: activan operativos en salidas de la capital por Semana Santa

Durante esta Semana Santa, las autoridades han activado un conjunto de operativos especiales ante la alta movilización de los capitalinos que salen hacia distintos puntos del país

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 14:08
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Semana Santa, como cada año, es uno de los períodos de mayor flujo vehicular, lo que obliga a reforzar las medidas de control y seguridad vial. Aquí las imágenes:

Foto: EL HERALDO
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La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que el plan contempla acciones enfocadas principalmente en las salidas estratégicas de la capital, donde se registra mayor concentración de vehículos.

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Estas medidas buscan ordenar el tránsito y prevenir incidentes durante los días de mayor circulación en esta semana de vacaciones.

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Los operativos se desarrollan para la regulación del tráfico en los accesos y salidas de la capital, y el acompañamiento a las actividades religiosas propias de la temporada.

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El incremento en la movilización de capitalinos hacia el interior del país genera una mayor demanda en el transporte y servicios, además de dinamizar la economía y turismo.

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Como parte del dispositivo, se ha dispuesto la presencia constante de personal operativo en puntos de alta circulación, incluyendo agentes de tránsito y elementos de la Policía Municipal.

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En total, más de 200 agentes municipales han sido desplegados en sectores estratégicos, principalmente en el Centro Histórico y vías principales.

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Las autoridades también advirtieron que durante esta temporada se podrían registrar cierres temporales de calles y desvíos vehiculares, debido a procesiones, viacrucis y otras actividades religiosas que se desarrollan en distintas zonas de la capital.

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Con el objetivo de que vehículos del Estado de Honduras no circulen durante el feriado de Semana Santa sin la debida autorización, inspectores del Tribunal Superior Cuentas (TSC), iniciaron los operativos para identificar y sancionar a quienes si los utilicen de forma indebida.

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A nivel nacional, el operativo de Semana Santa 2026 incluye un despliegue amplio de recursos humanos y logísticos en carreteras, playas y centros turísticos, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

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