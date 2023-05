“Se regresó a rematarlos a todos”: El desgarrador relato de padre de niño hondureño que murió en masacre de Texas, EEUU

“Mató a mi esposa y mi niño de ocho años y me quedé con uno de un mes y medio (bebé) y una (niña) de tres”, logró declarar con mucha dificultad el compatriota, pues seguía impactado por la trágica muerte de su pareja y vástago.

En ese sentido, relató “salí corriendo por la ventana y me corretió pero no me alcanzó y yo salí por áquel lado para buscar ayuda”, detalló el connacional, quien salió ileso del ataque.

Además narró -en medio de sollozos- que “cuando no pudo alcanzar a los demás, se regresó a rematarlos a todos”.

También recordó a su “comadre” otra de las víctimas de la matanza, quien no especificó su nombre, pero afirmó que protegió a una de sus hijas.