557 hondureños son detenidos diariamente en frontera de Estados Unidos

Este fenómeno sigue, pese a que la recomendación del gobierno de Estados Unidos a los inmigrantes es que “no emprendan ese viaje peligroso”, ya que la frontera no está abierta y las acciones son contundentes.

En total, de octubre de 2021 a mayo de 2022, 137,594 hondureños fueron detenidos por intentar ingresar de manera irregular al llamado “país de las oportunidades’’, según un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

No obstante, esa cantidad de detenciones diarias significa 318 connacionales indocumentados menos por día que en todo el anterior año fiscal (octubre de 2020 a septiembre de 2021), en el que se registraron 875.

“Definitivamente nos dirigimos hacia una gran explosión migratoria si no se empiezan a tomar acciones que envíen mensajes positivos de cambio. Pese a que todos sabemos que la situación de Honduras no se cambiará en un año, ni en dos ni en cuatro, los hondureños tienen que sentir que el gobierno está haciendo las cosas necesarias para salir adelante”.

“Si no hay generación de empleo, si no hay estabilidad política y si no hay un combate real a la corrupción y a la impunidad, van a continuar las caravanas. Los hondureños y hondureñas desde 2019, 2020 y 2021 han sido el mayor número de personas pidiendo refugio en México, más de veinte mil hondureños anualmente han estado pidiendo refugio”.

