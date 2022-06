Migrante fallecida en Texas no había entregado la casa que rentaba ‘por miedo a regresar’

OMOA, HONDURAS.- Los sueños de la joven Adela Bertulia Ramírez se truncaron en su travesía a Estados Unidos, cuando quedó encerrada y murió asfixiada al interior de un tráiler, al igual que otros 50 migrantes más.

Ella emprendió su camino al extranjero con la intención de mejorar su calidad de vida y de reunirse con su madre y hermana, quienes radican en el mencionado país.

Aunque tenía presente que existía la posibilidad de que su camino fracasara y tuviese que regresar a tierras hondureñas, nunca imaginó que la muerte se atravesara en su camino, por lo que pidió a su prima de confianza que no entregara todavía la casa en la que vivía.

“Ella me dijo que hasta que ella llegara -a Estados Unidos- le desocupara la casa y me llamó el lunes y me dijo ‘si querés sacá ya las cosas’, pero yo no lo hice sino que hasta el miercoles o viernes lo iba a hacer”, reveló para un medio capitalino su prima Claudia Vallecillo.

La casa en la que vivía la compatriota, la cual rentaba a 2,700 lempiras, se ubica en la colonia 26 de febrero de Cuyamel, Omoa y en un recorrido por la vivienda se pudo ver las pertenencias de Ramírez, pues se sabe que previo a migrar, los ‘coyotes’ suelen pedir a las personas que solo lleven lo necesario.

Zapatos alineados en el suelo, fotografías, ropa sobre la cama, muebles, televisor y una motocileta estaban al interior del hogar, donde su prima iba cada noche para revisar que todo estuviese en orden.

“Ella me dijo que las cosas se las entregue al padrastro”, confesó la mujer.

“Adela te extrañamos mucho, no pensé este dolor que me ibas a dar, siempre te vamos a recordar, te queremos mucho”, añadió entre lágrimas.

Hasta el momento se desconoce si la compatriota será sepultada en Estados Unidos o será repatriada, pues en ambos países tiene familiares.

Van 51 migrantes fallecidos, quienes murieron asfixiados luego de quedar encerrados y abandonados en un tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Las víctimas, quienes fueron expuestas a temperaturas de hasta 40 grados centígrados en al caja del tráiler, son 22 mexicanos, siete guatemaltecas, 14 hondureños y todavía hay 8 sin identificar, según el Instituto Nacional de Migración (INM) de México.

