Más de 57,800 hondureños han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 57,000 migrantes hondureños fueron detenidos en los primeros cuatro meses del 2022 en la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo a los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) de enero a abril de 2022 se han detenido a un total de 57,857 compatriotas, entre niños, adultos y familias completas que intentan cruzar la frontera sur.

Las estadísticas proporcionadas por la oficina establecen que 31,337 son adultos que viajaban solos; 16,077 intentaron cruzar la frontera en familia, mientras 10,763 son menores de edad que iban solos.

Los detenidos, en su mayoría, fueron expulsados del territorio estadounidense bajo el título 42, que agiliza las deportaciones alegando motivos de salud y que recientemente un juez federal extendió su vigencia. El 65% de los compatriotas fueron expulsados bajo ese título.

A través de una conversación telefónica, el sacerdote Alejandro Solalinde, quien trabaja de cerca con los migrantes hondureños, indicó que los hondureños que son detenidos y deportados bajo ese título son devueltos a México, donde muchos esperan para volver a intentar cruzar.

“Muchos buscan trabajo y esperan para volver a intentar cruzar la frontera. Yo hablo con mucho de ellos y me dicen que van a volver intentar cruzar, les pregunto qué van hacer si los meten a la cárcel y responden que no les importa, pero quieren volver a entrar, otros me dicen que no van a intentar, pero no quieren regresar a su país, por lo que se quedan en México”.

El sacerdote, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oxaca, México da ayuda a los migrantes para que puedan ingresar al país norteamericano legalmente; el Padre estimó que en lo que va del año más de 70,000 han sido detenidos en la frontera.

“Varios me llaman y me dicen “padre me regresaron”; entonces yo les doy orientación para cómo puedan irse al albergue y allí le ayudamos a obtener algún tipo de regularización mediante un documento que les quede ingreso a Estados Unidos de manera legal”.

La cifra de encuentros con hondureños en la frontera sur disminuyó respecto al mismo período de 2021, cuando se detuvieron a 111,733 compatriotas, según los datos de la CBP.

Hasta el 10 de junio, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho) establece que al país han regresado un total de 44,700 hondureños que fueron deportados de México y Estados Unidos.

