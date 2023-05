“Desde el inicio de su gestión había una debilidad”: Wilmer Vásquez, director de Coiproden, sobre Dulce Villanueva

Fue durante una entrevista para el programa Frente a Frente que Vásquez lamentó la situación en la Dinaf. “Es correcta la denuncia de la exdirectora, no por ser Dulce Villanueva, sino por el liderazgo de esta institución”, dijo.

El experto dijo que en Honduras hay más de 45 por ciento de personas menores de edad, lo que eleva la importancia de instituciones como la Dinaf, la cual no ha recibido el fortalecimiento que merece.

“Esta institución no solo es para los niños vulnerables sino que también debe garantizar la protección de todos los niños a nivel nacional”, agregó.

Luego de la filtración de audios en los que supuestamente pedía dinero a mandos intermedios a cambio de empleos o aumentos salariales, Dulce Villanueva renunció a su cargo como directora de la Dinaf.

“Le voy aumentar quince para que me de cinco. No le estoy quitando, le estoy dando 10 para que me pueda colaborar con esos cinco. En ningún momento le estoy quitando lo que tiene, mas bien al contrario le estoy dando”, dice la grabación.