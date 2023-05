TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A menos de 24 horas de la renuncia de la directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva Sánchez, por presuntamente incurrir en delito de coimas al solicitar dinero a sus empleados tras aumentarles salarios, un nuevo audio circula en redes sociales donde continúa la conversación de la exfuncionaria. En el audio que dura casi dos minutos, supuestamente Villanueva Sánchez se queja que le “están afectando mis finanzas”, pues al parecer los subalternos -con los que acordó el aumento a cambio de regalía- no le estaban cumpliendo. “La verdad que mi casa no puede seguir así, que todos estén y yo toda reajustada y no es que me esté muriendo de hambre pero no es justo”, se le escucha decir.

La hasta ayer funcionaria presuntamente dejó su cargo luego que varios audios en las redes sociales la salpicaban, en las que se logra escuchar a Dulce Villanueva hablando con quienes serían subalternas suyas en el Dinaf.

En la nueva grabación también se escucha a alguien identificada como “Roxana” asegurar que sí le entregará los cinco mil lempiras, al tiempo que le pide consideración pues en su casa solo ella tiene trabajo. Ante la aclaración de la mujer, Villanueva le responde tajantemente que “eso no es problema mío, yo no tengo por qué cargar sí ella está mal en su casa, yo sí por que yo soy la que estoy proveyendo los empleos, pero ella (Roxana) no me está proveyendo empleo a mí”.

Trascienden más fragmentos del supuesto audio de Dulce Villanueva reclamando a subalternos por incumplir con el pago de 5 mil lempiras a cambio de aumentos. pic.twitter.com/IFHs7W8QB2 — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) May 27, 2023

Con los ánimos ya un poco caldeados, la titular del Dinaf le dice a su compañera Francibel: “Yo no puedo tener más problemas, Francibel. Lo que pasa que él (no se sabe quién...) no entiende lo que yo estoy sufriendo; que Carlos Zelaya, que ‘Mel’ me estén diciendo que porqué este muchacho no lo atiendo”, se escucha decir además sin amplia a quien se refiere.

