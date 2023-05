“Yo le voy a aumentar quince mil lempiras para que me de cinco”: Los supuestos audios que salpican a Dulce Villanueva en escándalo de coimas

“Que les quede claro a todos aquí en este Dinaf, a mi no me importa Dinaf, si está bueno, si está malo, a mi me importa políticamente; usted está aquí por política y si usted lo niega es problema suyo. Ella está aquí por política, yo estoy aquí por política”, se escucha decir a Dulce Villanueva en la conversación que sostiene con otras personas.

La abogada de profesión les asegura a sus compañeras en el diálogo que si ella no le daba resultados políticamente “yo me voy, a mi me sacan y si a mi me sacan ustedes son los primeritos que se van”, mientras asentía una de las mujeres presentes.

En el mismo audio, ella dice: “Aquí no estamos, si yo soy abogada, aquí hasta un perro puede llegar ha ser ministro, no importa; cualquier persona, con tal que lo quieran poner. Esto es político, entiendan que esto es político”.

“Yo ya hablé con Roxana, sobre que si me puede ayudar con 5,000 lempiras, igual se los voy a pedir a Castillo; por que la verdad es que en mi casa no pueden seguir así, o sea, que todos estén bien y yo toda ajustada en mi casa”, manifiesta.

En un segundo archivo multimedia, Dulce María se refiere a cuestiones ligadas al dinero y a aumentos de salarios.“Mire, yo le voy a aumentar quince (15,000 lempiras) para que me de cinco; no es que le estoy quitando, le estoy dando diez para que me pueda colaborar con esos cinco. En ningún momento le estoy quitando lo que tiene, mas bien al contrario, le estoy dando”, le dice la funcionaria a otra mujer.

En la grabación reitera: “Yo ya le dije a Roxana, pero no sé si ella está de acuerdo y si no pues, ni modo”.En la conversación interviene una dama que estaba en la plática y le dice a la abogada Villanueva: “Yo le dije a ella (a Roxana): yo la puedo apoyar, ayudarla, pero si yo te voy a decir que no podés decir que yo estoy bien en mi casa por que recordá que en la casa sólo yo estoy trabajando. Si te los voy a dar”.

Villanueva contesta: “Eso no es problema mío, yo no tengo por qué cargar sí ella está mal en su casa, yo sí por que yo soy la que estoy proveyendo los empleos, pero ella (Roxana) no me está proveyendo empleo a mí”. Con los ánimos ya un poco caldeados, la titular del Dinaf le dice a su compañera Francibel: “Yo no puedo tener más problemas, Francibel. Lo que pasa que él (no se sabe quién...) no entiende lo que yo estoy sufriendo; que Carlos Zelaya, que ‘Mel’ me estén diciendo que porqué este muchacho no lo atiendo”.

La semana anterior Dulce Villanueva protagonizó junto a varios de sus empleados un zafarrancho en un canal de televisión, al pedir un derecho a replica al periodista César Silva.